Ikasle Abertzaleak cambia su nombre para denominarse «organización socialista»

I. F. L. Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:51 Comenta Compartir

El sindicato estudiantil Ikasle Abertzaleak ha celebrado este sábado en Berriozar (Navarra) el acto final de su VIII Congreso, que congregó a unos 700 militantes. El evento ha servido para que la organización dé comienzo a una «nueva etapa» con un cambio significativo. A partir de ahora, el sindicato cambia su nombre y pasará a denominarse Euskal Herriko Ikasle Antolakunde Sozialista (organización socialista estudiantil de Euskal Herria), con las siglas IAS.

Berriozarren ehunka militante elkartu gara VIII. Kongresuari amaiera emateko.



Estrategia sozialistaren bidea berretsi eta Euskal Estatu Sozialistaren alde lerratu gara. Hemendik aurrera Euskal Herriko Ikasle Antolakunde Sozialista izenarekin jardungo dugu. pic.twitter.com/zVs443Ua12 — Euskal Herriko Ikasle Antolakunde Sozialista (@IASozialista) November 29, 2025

Profundiza, de esta manera, en la vía iniciada en su anterior congreso. En 2019, Ikasle Abertzaleak decidió emanciparse de la izquierda abertzale, a quien había estado ligada desde su nacimiento en 1988, y adherirse al entonces incipiente movimiento juvenil socialista articulado en torno a GKS. Bajo su nueva nomenclatura, la organización aboga por trasladar a la «juventud proletaria» una «propuesta revolucionaria», «liberarse de la opresión» y construir un «sistema educativo socialista».

El sindicato cuenta con una notable penetración en institutos y la UPV/EHU. El pasado mes de septiembre, algunos de sus militantes trataron de sabotear el acto de inicio de curso académico, que contó con la presencia del lehendakari y del equipo rectoral, bajo el pretexto de expresar su solidaridad con Palestina. El Movimiento Socialista ha mostrado capacidad de movilización en diversas ocasiones. La última fue con motivo del partido entre Euskadi y Palestina, cuando convocaron una manifestación alternativa a la respaldad por EH Bildu y los sindicatos que congregó a 20.000 jóvenes.