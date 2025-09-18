El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El lehendakari, Imanol Pradales, y sus consejeros, este jueves a su entrada en el Parlamento vasco. Rafa Gutiérrez

Pradales previene de un Gobierno PP-Vox y urge una reforma del Estatuto ante «tiempos oscuros»

Presiona a los partidos para alcanzar un acuerdo antes de junio y reconoce ámbitos de mejora tras un año de legislatura: «No hemos acertado en todo»

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Vitoria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:55

«Pueden llegar tiempos muy complicados para Euskadi, un escenario de cuestionamiento de nuestro autogobierno, identidad e instituciones. Un tiempo oscuro para nuestro desarrollo como ... país». En su debut en un Pleno de Política General, la cita parlamentaria anual por antonomasia, Imanol Pradales ha querido lanzar este jueves una apelación a los partidos para que aprovechen el «momento político del Estado» y alcancen un acuerdo sobre la reforma del Estatuto este mismo curso. Una premura en la que subyace el riesgo de que el mandato de Pedro Sánchez acabe de forma precipitada y unas elecciones abran la puerta de La Moncloa a PP y Vox.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  2. 2

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  3. 3

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  4. 4 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»
  5. 5 Euskal Selekzioa-Palestina, amistoso en San Mamés «contra el genocidio» en Gaza
  6. 6

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  7. 7

    Descubren en Gamiz-Fika una cueva artificial prehistórica decorada con arte rupestre
  8. 8

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  9. 9 Ola de calor para despedir el verano... Y el otoño llegará de golpe el domingo
  10. 10

    Bilbao cambia terraplén baldío por chalé para demoler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pradales previene de un Gobierno PP-Vox y urge una reforma del Estatuto ante «tiempos oscuros»

Pradales previene de un Gobierno PP-Vox y urge una reforma del Estatuto ante «tiempos oscuros»