Pradales previene de un Gobierno PP-Vox y urge una reforma del Estatuto ante «tiempos oscuros»

«Pueden llegar tiempos muy complicados para Euskadi, un escenario de cuestionamiento de nuestro autogobierno, identidad e instituciones. Un tiempo oscuro para nuestro desarrollo como ... país». En su debut en un Pleno de Política General, la cita parlamentaria anual por antonomasia, Imanol Pradales ha querido lanzar este jueves una apelación a los partidos para que aprovechen el «momento político del Estado» y alcancen un acuerdo sobre la reforma del Estatuto este mismo curso. Una premura en la que subyace el riesgo de que el mandato de Pedro Sánchez acabe de forma precipitada y unas elecciones abran la puerta de La Moncloa a PP y Vox.

En una intervención de casi hora y media ante un Parlamento vasco repleto hasta la bandera y que ha guardado un minuto de silencio por Gaza, el lehendakari ha dejado para el último momento su reflexión acerca del autogobierno. El acuerdo de coalición firmado por PNV y PSE-EE al comienzo de la legislatura, como en anteriores ocasiones, deja la negociación de un nuevo pacto estatutario en manos de los partidos para blindar al Gobierno vasco de sus históricas diferencias en este tema. Aun así, el mandatario nacionalista, que tratará de «favorecer» el consenso, no renuncia a poner deberes a las formaciones, que llevan meses tanteando el terreno en conversaciones discretas.

Para empezar, Pradales se ha referido al autogobierno presente. Casi 46 años después de la aprobación del Estatuto de Gernika, Euskadi aún no ha recibido todas las competencias previstas en la ley. El PNV apoyó la última investidura de Sánchez a cambio de que los traspasos pendientes se ejecutaran antes de que acabe este año, pero apenas faltan tres meses para que venza el plazo y aún resta una veintena de materias por remitir. El lehendakari ha valorado el «gesto» tras acordar ayer mismo el traspaso de las prestaciones del desempleo, pero ha recordado que el tiempo se acaba y ha advertido de que su Gabinete no aceptará «mercancía averiada»: «No vamos a firmar cualquier cosa».

«Aprovechar las oportunidades»

Mirando más allá, ha hecho referencia al autogobierno futuro. Ha partido de un diagnóstico en el que indica que Euskadi ha cambiado mucho desde 1979, con acontecimientos como el ingreso en la Unión Europea o el fin del terrorismo de ETA. Su receta pasa por un nuevo texto estatutario que «debe identificar y corregir las competencias que se han visto alteradas» en estas cuatro décadas, que plantee nuevas potestades «adecuadas a la realidad actual» y que dote a la comunidad de «un marco de bilateralidad efectiva y un sistema de garantías imparcial» para mirarse de tú a tú con el Estado y asegurar el cumplimiento de lo dispuesto. No ha habido alusión alguna al derecho de autodeterminación.

La negociación de ese pacto, ha señalado, «no se puede dilatarse indefinidamente» porque «el mundo avanza rápido, tenemos muchas necesidades y no podemos quedarnos parados». Es ahí donde Pradales ha alertado de las «tendencias autoritarias» y «pulsiones recentralizadoras y reaccionarias». Una referencia velada a PP y Vox, a los que sitúa en una posición de «cuestionamiento» del autogobierno vasco, y que podrían impedir la reforma si hay un cambio de mayorías en el Congreso: «Nuestra responsabilidad es aprovechar las oportunidades porque hay trenes que pueden no volver a pasar en mucho tiempo».

A diferencia del presidente de su partido, Aitor Esteban, quien situó el horizonte del acuerdo en finales de este año, tal y como también apuntaba el pacto Sánchez-PNV, Pradales ha optado por ser más flexible y dar de margen todo el curso político. En este sentido, ha anunciado que, como ya hizo la semana pasada, en junio volverá a reunirse con los portavoces de los grupos parlamentarios y ése «será el momento de analizar el recorrido realizado, evaluarlo y establecer los pasos a seguir» para mejorar el autogobierno. Por lo pronto, ha pedido a los partidos «máxima responsabilidad, seriedad y generosidad» y que «no jueguen ni especulen con nuestro futuro político».

Autocrítica

El lehendakari también ha aprovechado su primera intervención en esta cita anual -el año pasado no se celebró porque apenas habían pasado dos meses de su investidura- para realizar un balance de su primer año al frente del Ejecutivo autonómico. Con numerosas referencias a la incertidumbre mundial, un contexto de «cambio de era en aceleración», ha hablado de un Gobierno «de acción» y ha hecho un repaso a iniciativas que ha puesto en marcha en ámbitos clave como la vivienda y la salud, algunas de las principales preocupaciones sociales según todos los estudios demoscópicos.

En todo caso, ha dejado un espacio para la autocrítica: «Sé bien, y lo admito, que como Gobierno no lo hemos hecho todo bien, ni mucho menos. Aunque lo hemos intentado, no hemos acertado en todo». De hecho, ha querido ser más concreto y ha puesto dos ejemplos en los que observa margen de mejora: el primero, en la desburocratización, una de sus grandes banderas, donde reconoce que los trámites administrativos «ahogan»; y el segundo, en la reducción de las desigualdades, donde ha indicado «avances» pero no tantos como los esperados: «Un país no será justo si hay brechas entre los ciudadanos».

De cara a este nuevo curso político, el jefe del Ejecutivo autonómico se ha propuesto aprobar seis leyes que están aseguradas por la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE. Son, en concreto, las de Sistema Cultural; Simplificación y Agilización Administrativa; Comunidad Vasca en el Exterior; Igualdad de Trato y Lucha contra la Discriminación; Turismo; y Transparencia. A los partidos les ha pedido «una oposición crítica y responsable» que se aleje del clima político en el Congreso, con una «nula voluntad de entendimiento entre fuerzas empeñadas en derruir la política como espacio de diálogo entre diferentes».