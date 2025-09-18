El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza.
PSE-EE

PSE-EE: «No abriremos la puerta a la independencia»

Andueza marca perfil en euskera, inmigración y nuevos estatus, y defiende el papel del PSE en el Gobierno vasco

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:54

El secretario general del PSE ha cumplido con las expectativas marcadas días atrás sobre su intervención en el Pleno de Política General. Como socio minoritario en el Gobierno vasco, necesitaba marcar perfil propio y transmitir los 'logros' de sus cinco consejeros, y marcar distancia con el PNV en las materias más conflictivas y que pueden abrir fricciones en el Gabinete Pradales. En definitiva, reivindicar las siglas del PSE y dejar claras sus líneas rojas. La principal: la reforma de un nuevo Estatuto de Gernika, que los partidos negocian con discreción desde hace meses y que amenaza con volver a monopolizar la vida política vasca.

Andueza se lo ha dejado claro –otra vez– a PNV y EH Bildu. «No vamos a abrir la puerta a una reforma que dé pie a sus aspiraciones independentistas», ha afirmado. «La pelota está en su tejado», ha añadido señalando directamente a las bancadas de ambos grupos. Los socialistas tienen claro que cualquier acuerdo que salga del Parlamento vasco «deberá hacerse dentro del marco constitucional y jurídico vigente». Es decir, nada de derechos a decidir y autodeterminación, objetivos «que ya no están en la agenda de la ciudadanía vasca».

Por contra, ha defendido el actual autogobierno y garantizó que las «transferencias que faltan llegarán» desde la «lealtad entre gobiernos». «Nosotros somos gente de palabra», ha sentenciado para disipar las dudas sobre el cumplimiento de los acuerdos firmados por Pedro Sánchez.

También ha arremetido contra esas dos formaciones por su postura sobre el cambio legislativo sobre el euskera en la Administración. «Un error», ha avisado al PNV, que ha optado por presentar una propuesta en solitario sin contar con su socio. Ha hablado Andueza de que esa postura va a «confundir» a la ciudadanía, a «romper consensos» y a alimentar la idea errónea de que hay un «complot» judicial contra el euskera.

Y sobre inmigración, ha lanzado un aviso –al PNV– para que «no compre los discursos más rancios de las derechas» y defendió las bondades de la llegada de inmigrantes a Euskadi frente a los discursos que la ligan con la delincuencia y la pérdida de identidad.

Papel de sus cinco consejeros

Tres 'tirones de orejas' al PNV que se quedarán ahí, puesto que Andueza ha destacado, sobre manera, todo lo bueno que a su entender está generando el Gobierno de coalición para Euskadi. Sobre todo desde las cinco consejerías en manos de su partido –tuvo la deferencia de nombrar por su nombre a sus cinco responsables–. Incluso 'se ha colgado la medalla' de algunos avances en campos dirigidos por el PNV, como Osakidetza, que quizá no han gustado del todo a algún consejero jeltzale.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  2. 2 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  3. 3

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  4. 4 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  5. 5

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  6. 6 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  7. 7 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  8. 8

    Vascos y cántabros luchan contra el plan para derribar más de 50 casas en Laredo
  9. 9

    ¿Hasta cuánto puede crecer San Mamés?
  10. 10 El gesto de Martinelli, uno de los goleadores del Arsenal, con un pequeño hincha del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo PSE-EE: «No abriremos la puerta a la independencia»

PSE-EE: «No abriremos la puerta a la independencia»