PSE-EE: «No abriremos la puerta a la independencia»

El secretario general del PSE ha cumplido con las expectativas marcadas días atrás sobre su intervención en el Pleno de Política General. Como socio minoritario en el Gobierno vasco, necesitaba marcar perfil propio y transmitir los 'logros' de sus cinco consejeros, y marcar distancia con el PNV en las materias más conflictivas y que pueden abrir fricciones en el Gabinete Pradales. En definitiva, reivindicar las siglas del PSE y dejar claras sus líneas rojas. La principal: la reforma de un nuevo Estatuto de Gernika, que los partidos negocian con discreción desde hace meses y que amenaza con volver a monopolizar la vida política vasca.

Andueza se lo ha dejado claro –otra vez– a PNV y EH Bildu. «No vamos a abrir la puerta a una reforma que dé pie a sus aspiraciones independentistas», ha afirmado. «La pelota está en su tejado», ha añadido señalando directamente a las bancadas de ambos grupos. Los socialistas tienen claro que cualquier acuerdo que salga del Parlamento vasco «deberá hacerse dentro del marco constitucional y jurídico vigente». Es decir, nada de derechos a decidir y autodeterminación, objetivos «que ya no están en la agenda de la ciudadanía vasca».

Por contra, ha defendido el actual autogobierno y garantizó que las «transferencias que faltan llegarán» desde la «lealtad entre gobiernos». «Nosotros somos gente de palabra», ha sentenciado para disipar las dudas sobre el cumplimiento de los acuerdos firmados por Pedro Sánchez.

También ha arremetido contra esas dos formaciones por su postura sobre el cambio legislativo sobre el euskera en la Administración. «Un error», ha avisado al PNV, que ha optado por presentar una propuesta en solitario sin contar con su socio. Ha hablado Andueza de que esa postura va a «confundir» a la ciudadanía, a «romper consensos» y a alimentar la idea errónea de que hay un «complot» judicial contra el euskera.

Y sobre inmigración, ha lanzado un aviso –al PNV– para que «no compre los discursos más rancios de las derechas» y defendió las bondades de la llegada de inmigrantes a Euskadi frente a los discursos que la ligan con la delincuencia y la pérdida de identidad.

Papel de sus cinco consejeros

Tres 'tirones de orejas' al PNV que se quedarán ahí, puesto que Andueza ha destacado, sobre manera, todo lo bueno que a su entender está generando el Gobierno de coalición para Euskadi. Sobre todo desde las cinco consejerías en manos de su partido –tuvo la deferencia de nombrar por su nombre a sus cinco responsables–. Incluso 'se ha colgado la medalla' de algunos avances en campos dirigidos por el PNV, como Osakidetza, que quizá no han gustado del todo a algún consejero jeltzale.