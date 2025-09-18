Vox: «Un modelo social que amenaza nuestra cultura»

David Guadilla Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

Amaia Martínez, la única representante de Vox en el Parlamento vasco, ha centrado su intervención en la inmigración «ilegal masiva». Y lo ha hecho sin matices, dibujando un escenario casi apocalíptico del que responsabilizó en gran medida a Imanol Pradales. Martínez ha vinculado directamente y en numerosas ocasiones la delincuencia con la llegada de personas migrantes a Euskadi. «Los vascos no estamos seguros ni en nuestra viviendas ni paseando por las calles y ni tan siquiera en la playa». «Asesinatos, apuñalamientos, violaciones, estafas y robos playeros son la seña de identidad de la 'era Pradales'», ha sostenido la parlamentaria de Vox.

Ha rechazado que la entrada de extranjeros ayude a pagar las pensiones porque «muchos no cotizan», por lo que hay que invertir en «políticas de familia que reviertan el problema demográfico». «Están edificando un modelo de sociedad que amenaza nuestra cultura y tradiciones», ha alertado Martínez, para quien «la burbuja Pradales ha pinchado» tras algo más de un año al frente del Gobierno vasco. «Propaganda y radicalidad como principales señas de identidad», ha dibujado la responsable de Vox sobre la legislatura del lehendakari. Martínez también ha censurado a Pradales por su sintonía con Pedro Sánchez. «Estrechar la mano del máximo representante de corrupción en Europa salpica la imagen de los vascos».