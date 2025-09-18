El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pleno de Política General

Vox: «Un modelo social que amenaza nuestra cultura»

Amaia Martínez centra gran parte de su discurso en la inmigración «ilegal masiva» y denuncia un aumento de la inseguridad ciudadana

David Guadilla

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:58

Amaia Martínez, la única representante de Vox en el Parlamento vasco, ha centrado su intervención en la inmigración «ilegal masiva». Y lo ha hecho sin matices, dibujando un escenario casi apocalíptico del que responsabilizó en gran medida a Imanol Pradales. Martínez ha vinculado directamente y en numerosas ocasiones la delincuencia con la llegada de personas migrantes a Euskadi. «Los vascos no estamos seguros ni en nuestra viviendas ni paseando por las calles y ni tan siquiera en la playa». «Asesinatos, apuñalamientos, violaciones, estafas y robos playeros son la seña de identidad de la 'era Pradales'», ha sostenido la parlamentaria de Vox.

Ha rechazado que la entrada de extranjeros ayude a pagar las pensiones porque «muchos no cotizan», por lo que hay que invertir en «políticas de familia que reviertan el problema demográfico». «Están edificando un modelo de sociedad que amenaza nuestra cultura y tradiciones», ha alertado Martínez, para quien «la burbuja Pradales ha pinchado» tras algo más de un año al frente del Gobierno vasco. «Propaganda y radicalidad como principales señas de identidad», ha dibujado la responsable de Vox sobre la legislatura del lehendakari. Martínez también ha censurado a Pradales por su sintonía con Pedro Sánchez. «Estrechar la mano del máximo representante de corrupción en Europa salpica la imagen de los vascos».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  2. 2 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  3. 3

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  4. 4 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  5. 5

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  6. 6 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  7. 7 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  8. 8

    Vascos y cántabros luchan contra el plan para derribar más de 50 casas en Laredo
  9. 9

    ¿Hasta cuánto puede crecer San Mamés?
  10. 10 El gesto de Martinelli, uno de los goleadores del Arsenal, con un pequeño hincha del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vox: «Un modelo social que amenaza nuestra cultura»

Vox: «Un modelo social que amenaza nuestra cultura»