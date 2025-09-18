Minuto de silencio unánime por las «víctimas del genocidio de Gaza»

Se daba por hecho que la trágica situación que se vive en Gaza iba a protagonizar una parte relevante del discurso de Imanol Pradales en ... su primer Pleno de Política Genenal. Y no ha habido que esperar muchos minutos para comprobarlo. El lehendakari ha querido dejar clara la importancia que da a la barbarie en Palestina y ha situado este tema el primero de su guion. Tras los saludos de rigor a los parlamentarios e invitados institucionales, Pradales ha entrado de lleno y con contundencia en esta materia.

«Empezaré esta sesión del Pleno de Política General denunciando el genocidio que estamos viendo en Gaza». Esa ha sido la primera frase de su discurso. Una condena sin ambages para disipar cualquier duda. El lehendakari fue uno de los primeros políticos que empleó ese término, «genocidio», para referirse a la actuación de Israel en Palestina. Lo hizo en pleno mes de agosto a través de un mensajes en sus redes sociales, antes del arranque del curso político en el Palacio de Miramar y de la última ofensiva del ejército hebreo sobre Gaza City.

«Estamos enfadados, cansados y asqueados. Esta violencia nos causa dolor, rabia e impotencia», ha reconocido el lehendakai, quien acto seguido ha logrado un golpe de efecto al pedir a todos los presentes que se unieran a él en un minuto de silencio en «homenaje a las víctimas y transmitir nuestra solidaridad al pueblo palestino». El primer reflejo de los parlamentarios ha sido de sorpresa. Pero de inmediato, todos se han puesto en pie. Tambien los representantes institucionales e invitados presentes en la Cámara, que han mantenido un riguroso mutismo.

El gesto de homenaje ha sido unánime en el hemiciclo, incluida la representante de Vox, Amaia Martínez, que lo ha secundado en pie. Su formación ha puesto en duda los informes de la ONU que califican de «genocidio» lo que está ocurriendo en Palestina y a día de hoy aseguran que se trata de «una guerra por un territorio».