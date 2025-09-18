El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Minuto de silencio unánime por las «víctimas del genocidio de Gaza»

Todos los grupos, incluido Vox, secundan el gesto de «homenaje y recuerdo» con el pueblo palestino. «Estamos enfadados, cansados y asqueados», asegura Pradales

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:32

Se daba por hecho que la trágica situación que se vive en Gaza iba a protagonizar una parte relevante del discurso de Imanol Pradales en ... su primer Pleno de Política Genenal. Y no ha habido que esperar muchos minutos para comprobarlo. El lehendakari ha querido dejar clara la importancia que da a la barbarie en Palestina y ha situado este tema el primero de su guion. Tras los saludos de rigor a los parlamentarios e invitados institucionales, Pradales ha entrado de lleno y con contundencia en esta materia.

