PP: «¿Euskadi es un oasis? No quieren ver la realidad»

En el PP vasco no han gustado las alusiones de Pradales sobre esos «tiempos oscuros» que le esperan a Euskadi si Feijóo llega a La Moncloa. Así que cuando Javier de Andrés ha subido a la tribuna se le ha notado molesto. Y se ha arrancado enumerando una serie de medidas adoptadas en los últimos meses por los gobiernos central y vasco que su partido no tomará: «soltar terroristas sin cumplir condena y sin arrepentirse, rebajar condenas a violadores, amnistiar a políticos, encarecer la vivienda, alentar la inmigración, abandonar al pueblo saharaui, facilitar la okupación, alentar los disturbios, subir los impuestos...».

A partir de ahí, De Andrés ha buscado poner el foco en los temas que Pradales no había tratado en su intervención inicial (o había pasado de soslayo) y sobre los que los populares están basando su actividad política. Así, ha afeado al lehendakari que no hubiera hecho mención alguna a la campaña de acoso desde la izquierda abertzale a la Ertzaintza y las Policías Municipales. «No les ha dado ni una sola palabra de aliento a pesar del acoso y el señalamiento», ha apuntado el líder conservador.

De Andrés ha realizado «el discurso que usted no ha hecho y a decir lo que usted ha ocultado». Ha hablado de la pérdida de relevancia de la industria vasca, la caída en el número de autónomos, el encarecimiento de la vivienda y la falta de pisos para jóvenes, los casos de okupación, los «muy deficientes» datos en educación, el aumento de la delincuencia, sobre todo en Vitoria y Bilbao, la pérdida de calidad asistencial, la falta de personal sanitario, la temporalidad en Osakidetza... «¿Cómo que esto es un oasis? Será un oasis para quien no quiere ver lo que aquí ocurre. La administración vasca no es un ejemplo de eficiencia, señor Pradales. Han demostrado que disfrutar de mayor autogobierno, no significa mayor bienestar», ha resumido el presidente del PP vasco. «Su administración es cara, politizada, clientelar y diseñada para garantizar su continuidad en el Gobierno por encima de lo que debiera ser el interés público», ha remachado.

Asalto de comisarías

En un tono más político, De Andrés ha insistido en la idea de que si el ambiente político en Euskadi es diferente al nacional es por la «connivencia y las tragaderas» del PNV con la «izquierda radical». «En Galicia o Asturias no se asaltan comisarías. Y supongo que también considera sano que se persiga a dos rateros marroquíes al grito de 'Gora ETA militarra' como sucedió en Hernani», ha deslizado.

«El PP es la alternativa a su gobierno. Cada vez estoy más convencido que Euskadi necesita un partido de centro derecha y ustedes han sucumbido ante la estrategia de la izquierda», ha apuntado.