EH Bildu: «Estamos dispuestos a cooperar sin límites»

Octavio Igea Vitoria Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:57 Comenta Compartir

No resultó sorpresivo el contenido del discurso de Pello Otxandiano porque las líneas generales de habían sido avanzadas, horas antes de que el portavoz de EH Bildu tomara la palabra en el turno de tarde, por Arnaldo Otegi en la sala de prensa del Parlamento. Uno y otro plantearon un tono conciliador y tendieron la mano al PNV y al lehendakari. «Estamos dispuestos a cooperar sin límites», aseguraron.

La propuesta fue lanzada después de que Pradales advirtiera de que la hipotética llegada de un gobierno de PP y Vox en España podría suponer «tiempos oscuros» para el autogobierno y la «identidad nacional» y apremiara a acelerar la reforma del Estatuto. Unas palabras que para la coalición soberanista suponen «un punto de inflexión» que abre de par en par la puerta al entendimiento e inhabilita a los populares como socios para cualquier acuerdo que se intente alcanzar en Euskadi.

Otxandiano dio por bueno el diagnóstico realizado por el lehendakari y llamó a hacer una «política excepcional en momentos excepcionales». Para empezar pidió a Pradales que «lidere» las conversaciones que deben mantener los partidos para la reforma del Estatuto abandonado la neutralidad tradicional del máximo dirigente vasco. «No se quede en una esquina», le reclamó. «Si existen posibilidades de acuerdo debemos explorarlas con otro modo de hacer política», insistió en alusión a PNV y PSE. «Las diferentes tradiciones políticas debemos llegar a acuerdos y preparar al país para lo que viene».

Curiosamente, el primer reproche que el portavoz de EH Bildu hizo al Gobierno vasco, pasados veinte minutos de su alocución, no fue dirigido a ninguna consejería del PNV sino a la de Vivienda que está en manos del PSE. Otxandiano se mostró disconforme con el plan de choque planteado para movilizar suelo y facilitar la ejecución de vivienda pública porque abre la puerta a que se amplíe el porcentaje de vivienda libre que se permitirá levantar a las constructoras. «Su plan es una contrarreforma cuando lo que hay que hacer es luchar contra la especulación inmobiliaria», reclamó. Después sí que hubo alguna otra crítica. Otxandiano se refirió al modelo policial y los escándalos que vienen sacudiendo a la Academia de la Ertzaintza y las OPE desvelados por EL CORREO. «Si la mitad de lo que se cuenta es verdad estamos ante una crisis institucional», advirtió.

Cuatro «carriles» de trabajo

El portavoz de EH Bildu planteó a los nacionalistas trabajar en torno a «cuatro carriles» diferentes cuestiones centrales de la política vasca. Citó la seguridad y la sanidad tras felicitarse de que el Gobierno haya dejado atrás «la fase negacionista en la que creía que no había problemas», y amplió los posibles acuerdos de país a cuestiones como la Educación y el Euskera. «Debemos hacer frente a la ofensiva judicial y blindar los perfiles lingüísticos» en el acceso a la administración, reclamó Otxandiano. Propuso que un auditor externo analice el sistema institucional y proponga mejoras, y llamó a que el nuevo Estatuto se negocie en Euskadi primer y luego sea defendido en Madrid por «un frente común progresista y plurinacional».

Temas

EH Bildu