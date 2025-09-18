El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jon Hernández, portavoz de Sumar.
Sumar

Sumar: «La gente no vive de anuncios oportunistas»

Jon Hernández asegura que hay una Euskadi que no se ve en el «discurso autocomplaciente» del Gobierno vasco

David Guadilla

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:58

Jon Hernández, único representante de Sumar, ha situado los problemas sociales en el eje de una intervención que ha arrancado con duras críticas a la situación que se vive en Gaza y en la que se ha mostrado convencido de que hay una Euskadi que «no se reconoce en el discurso autocomplaciente del Gobierno vasco, que pretende hacernos olvidar los problemas que a diario sufre la gente trabajadora en este país».

Hernández está convencido de que «la gente no vive de titulares y anuncios oportunistas», y recalcó que «la gente vive con listas de espera en Osakidetza, con alquileres imposibles, con leoninas hipotecas con los bancos, con jóvenes que no pueden emanciparse y con familias cada vez más ahogadas económicamente».

El representante de Sumar ha reprochado al Ejecutivo vasco que plantee «un modelo de país articulado en eso que llama colaboración público privada, donde algunos hacen negocio con los recursos los servicios públicos».

Hernández también ha aprovechado el debate abierto sobre el Estatuto para cargar contra Pradales, quien reclama competencias y habla de autogobierno, pero «olvida deliberadamente que en Euskadi contamos con la principal herramienta política para distribuir la riqueza y fortalecer los servicios públicos: una fiscalidad justa». «Y hoy en Euskadi no la tenemos».

