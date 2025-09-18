PNV: «Nuestra capacidad de acuerdo la tienen pocos»

Octavio Igea Vitoria Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:52 Comenta Compartir

Joseba Díez Antxustegi se estrenó ayer como portavoz del PNV en un Pleno de Política General. Lo hizo, a diferencia de su predecesor Joseba Egibar, utilizando prioritariamente el castellano e instando a los partidos vascos a que discutan sobre «lo que se habla en las calles y los bares» para evitar que la desafección política alcance un punto de no retorno. De momento, «a la gente le afecta lo que hablamos en el Parlamento, pero dudo que haya mucha gente siguiendo esta sesión», lanzó el representante jeltzale en el inicio de su alocución.

Como cabía esperar Díez Antxustegi alabó el discurso realizado por el lehendakari, aplaudió que en los primeros 15 meses de su mandato Imanol Pradales le haya cogido ya el tono al país y que «ejerza su liderazgo demostrando que conoce bien la situación y los problemas» a los que se enfrenta el territorio. También quiso subrayar la «capacidad de autocrítica» del máximo responsable autonómico porque «no es algo a lo que estemos acostumbrados» y que en su discurso «ambicioso y renovador» situara el bienestar emocional «en el centro del debate».

El portavoz del PNV aseguró que el estado de salud del territorio es bueno, que Euskadi es «un país que avanza con inconformismo» y en el que las cotas de bienestar «son altas» pese a que «haya que seguir mejorando». En ese proceso de perfeccionamiento quiso poner en valor la labor desarrollada por su partido desde todas las instituciones que gobierna para poner su granito de arena en este camino, y subrayó que los jeltzales pueden exhibir «una capacidad de acuerdo con todos que pocos tienen». La alusión se refiere a los pactos alcanzados, por ejemplo, para la reforma fiscal con Podemos y para aprobar los presupuestos de Bizkaia y Álava con EH Bildu y PP respectivamente. Un recordatorio de que el clima de polarización extrema que opera en España está lejos de replicarse en Euskadi, tal y como quedó patente durante el pleno de ayer.

Pese a que las relaciones son mucho mejores que en otros lares, Díez Antxustegi no dejó pasar la oportunidad de pasar facturas a PP y EH Bildu –en este orden– y de lanzarles duras críticas. El portavoz del PNV afeó primero a los populares que sean «un partido perdido en la política vasca» en la que les ve como «atrezzo de Tellado» y con el único objetivo de aupar a Feijóo a La Moncloa aprovechando cualquier debate vasco para posicionarse contra Pedro Sánchez.

En el «sí pero no»

Pese a la mano tendida de EH Bildu, Díez Antxustegi consideró que la coalición está «escondida» en el día a día y en un «sí pero no permanente» que según el portavoz jeltzale se traduce en que una incapacidad para concretar acuerdos. «Nos ofrecen pactos de país, pero luego solo son posibles si giramos nuestros planes 180 grados y hacemos sus políticas». También reprochó la «incoherencia» de la coalición en cuestiones como los proyectos eólicos «que cuando no gobierna dice que va a prohibir y después sigue con ellos» y que pretenda reiniciar la política vasca desde cero. «Algunos llevamos escribiéndola 40 años mientras otros echaban borrones».