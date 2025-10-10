Pradales pide a PNV y PSE «no despistarse con el ruido» para «preservar la estabilidad» del Gobierno vasco

Segundo toque de atención del lehendakari a los dos partidos -el PNV, al que él pertenece, y el PSE- que conforman su propio Gobierno para ... que dejen de enturbiar el ambiente político y aparquen de una vez por toda sus diferencias -al menos públicamente- para centrarse en el «trabajo» que tienen por delante, no sólo en el Ejecutivo vasco sino en el resto de instituciones vascas en las que mantienen pactos de gobierno.

Si el pasado miércoles aprovechó un desayuno informativo en Madrid para reclamar que se «blinde la estabilidad» de su Ejecutivo frente a la bronca abierta entre los líderes de PNV y PSE, este viernes ha vuelto a lanzar un mensaje similar durante su comparecencia conjunto con la presidenta de Navarra, María Chivite, tras la firma de la renovación del Protocolo General de Colaboración entre ambas autonomías. No ha citado Pradales ningún nombre ni se ha referido en concreto a ninguna declaración de estos últimos días, un auténtico fuego cruzado entre nacionalistas y socialistas que ha derivado en el momento más crítico en los diez años que acumulan como socios institucionales.

El lehendakari ha preferido insistir en que lo importante es «preservar el valor de la estabilidad» que el entendimiento entre ambas formaciones ha traído a Euskadi y ha calificado de «ruido» todas las manifestaciones de uno y otro lado que se han escuchado en los últimos días. «El resto (en referencia a las declaraciones partidistas) es ruido», ha insistido. «No estoy preocupado, de verdad. En el Gabinete hay buen ambiente y funcionamos bien. Bien, no, muy bien», se ha matizado.

Pese a todo y en vista de que su primer toque de atención desde Madrid no tuvo efecto, el líder del Ejecutivo vasco ha llamado a sus consejeros a «no despistarse» -misma expresión que empleó en el desayuno informativo en la capital- y a estar centrados en lo relevante. Sobre todo después del cruce de 'reproches' entre el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), y el vicelehendakari y titular de Trabajo y Empleo, Mikel Torres (PSE), cuando el primero afeó la actitud del secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, y el segundo salió en su defensa.

Para ellos, y se entiende que para el conjunto de su Gabinete, ha dejado en el aire una reflexión de cara al futuro, en un intento de blindar su acción de gobierno las disputas entre los partidos y garantizarse cierta tranquilidad cuando por delante quedan dos tercios de la legislatura. «El bien superior es atender las demandas de la ciudadanía vasca. Eso es lo importante. La gente nos demanda eso. Y ése es mi compromiso, mi responsabilidad y -ha aclarado- la del conjunto del Gobierno (...). Eso nos obliga a todos los que estamos en el Gobierno a engrasar y cuidar que la relación sea buena», ha expuesto.

Polémica por el puerto de Pasaia

De hecho, durante su alocución inicial previa a las preguntas de los periodistas, Pradales ha querido introducir este tema 'motu propio'. Aprovechando que María Chivite también lidera un Ejecutivo de coalición, el lehendakari ha expuesto que ambos «promueven el mismo estilo de gobierno: anteponer siempre la 'política de las cosas' frete a las 'cosas de la política'». «Nuestra receta es clara: discreción, seriedad, estabilidad y trabajo», ha resumido.

Un ejemplo de que el primero que se ha puesto manos a la obra es él ha sido su respuesta sobre la última polémica entre ambos partidos: las críticas de los socialistas a la petición trasladada oficialmente a Madrid por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, en nombre del Gobierno vasco de desclasificar como bien de interés general el puerto de Pasaia para que su gestión pueda ser transferida al Ejecutivo vasco. Un movimiento que el PSE no respalda y que evidencia una falta de sintonía dentro del Consejo de Gobierno.

Pradales ha evitado entrar en el fondo de asunto -si esa petición fue apoyada por los consejeros socialistas- y echar más leña al fuego, y ha rebajado la tensión al afirmar que ese asunto forma parte del paquete con 15 transferencias pendientes que el miércoles presentaron al Gobierno central con «materias muy diversas». Será a partir de ahora, ha recalcado en varias ocasiones el lehendakari, cuando se empiecen a debatir con cada ministerio. Es decir, que lo del puerto de Pasaia es una postura de máximos sujeta a posibles cambios.