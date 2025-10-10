El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pradales, durante su comparecencia este viernes en Ajuria Enea. Jesús Andrade

Pradales pide a PNV y PSE «no despistarse con el ruido» para «preservar la estabilidad» del Gobierno vasco

Reclama «discreción, seriedad y trabajo» a sus consejeros, que deben «engrasar y cuidar que su relación sea buena»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Vitoria

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:11

Segundo toque de atención del lehendakari a los dos partidos -el PNV, al que él pertenece, y el PSE- que conforman su propio Gobierno para ... que dejen de enturbiar el ambiente político y aparquen de una vez por toda sus diferencias -al menos públicamente- para centrarse en el «trabajo» que tienen por delante, no sólo en el Ejecutivo vasco sino en el resto de instituciones vascas en las que mantienen pactos de gobierno.

