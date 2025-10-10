El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pradales y Chivite, en su comparecencia de este viernes en Ajuria Enea. Jesús Andrade

Pradales, sobre la conexión del TAV con Navarra: «Necesitamos de una santa vez los informes del ministerio»

El lehendakari pide «celeridad» a Transportes con las catas pendientes, cuestión en la que coincide con Chivite. «Ya va siendo hora de tener los resultados»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Vitoria

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:42

Curiosamente, el primer roce grave que nacionalistas y socialistas mantuvieron en el seno del Gabinete Pradales lo propició el propio lehendakari, cuando el pasado mes ... de abril se decantó por Gipuzkoa como mejor punto de conexión de la Y vasca con Navarra. Aquello levantó una gran polvareda política, incluido un «tirón de orejas» del secretario general del PSE, Eneko Andueza, a Pradales por avanzar una posición del Ejecutivo no consensuada entre los dos partidos.

