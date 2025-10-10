Pradales, sobre la conexión del TAV con Navarra: «Necesitamos de una santa vez los informes del ministerio»

Curiosamente, el primer roce grave que nacionalistas y socialistas mantuvieron en el seno del Gabinete Pradales lo propició el propio lehendakari, cuando el pasado mes ... de abril se decantó por Gipuzkoa como mejor punto de conexión de la Y vasca con Navarra. Aquello levantó una gran polvareda política, incluido un «tirón de orejas» del secretario general del PSE, Eneko Andueza, a Pradales por avanzar una posición del Ejecutivo no consensuada entre los dos partidos.

Aquella polémica se solucionó acordando PNV y PSE que no volverían a posicionarse por el tema hasta que el Ministerio de Transportes emitiera los informes técnicos preceptivos sobre las dos opciones sobre la mesa: Ezkio (Gipuzkoa) o Vitoria (Álava). Después de aquella mala experiencia, Pradales ha evitado en todo momento volver a abrir un cisma con este tema y este viernes ha vuelto a demostrarlo. Se reunía con la presidente de Navarra, María Chivite, así que la ocasión era perfecta para conocer la posición de ambas administraciones sobre este tema.

Y ambos presidentes han optado por dejar la pelota en el tejado del Ministerio de Transportes. Su posición ha sido clara: hasta que no estén los informes, no habrá dictamen. ¿Cuándo estarán listos? Pues si el tono de las intervenciones de ambos es un buen termómetro, aún queda tiempo. Porque Pradales ha exigido «celeridad» al departamento de Óscar Puente, y ha llegado a reclamar que «de una santa vez» elaboren sus informes. En concreto, ha pedido conocer los resultados de las catas que se están realizando en la vertiente navarra de la sierra de Aralar desde hace más de un año y que son claves para determinar si la conexión por Ezkio es viable.

Chivite no se ha quedado atrás y ha afirmado que «ya va siendo hora de tener los informes del ministerio». «Este tema me aburre ya», ha llegado a reconocer para evidenciar su enfado por los retrasos en un departamento perteneciente a su propio partido, el PSOE.

Cuando las catas finalicen -los técnicos se han encontrado con muchos impedimentos administrativos por parte de alcaldes y vecinos de la zona contrarios al proyecto-, los gobiernos vasco y navarro y el Ministerio de Transportes deberán reunirse para consensuar la mejor opción para conectar el TAV entre Euskadi y la comunidad foral vecina.