Cuatro años más de colaboración «sin fronteras» entre Euskadi y Navarra

Koldo Domínguez Vitoria Viernes, 10 de octubre 2025, 19:24 Comenta Compartir

Era la primera vez que María Chivite visitaba Ajuria Enea. Y lo hizo ayer para rubricar, junto al lehendakari, la renovación del Protocolo General de Colaboración entre Euskadi y Navarra, que permitirá extender cuatro años más el entendimiento y trabajo conjunto de ambos gobiernos. Se trata del cuarto documento de estas características que suscriben las dos administraciones, sabedoras de que, como territorios fronterizos y que comparten una «afinidad histórica, cultural y lingüística», pueden compartir recursos para mejorar los servicios que ofrecen a sus ciudadanos. De hecho, el texto firmado ayer renueva los acuerdos existentes en materia de atención sanitaria en las comarcas limítrofes, de protección civil, seguridad, vivienda, movilidad, turismo y euskera, por ejemplo. En total, 42 áreas de trabajo que beneficiarán a los vecinos de las dos autonomías.

«Este acuerdo añade un eslabón más a esa cadena que nos une, una cadena que debemos cuidar y fortalecer cada día para mantener nuestra relación sin fronteras», explicó el lehendakari, Imanol Pradales. «Mantenemos una relación de afinidad, lealtad y respeto, que va más allá hasta convertirse en una sincera relación de amistad», añadió la presidenta Chivite.

El protocolo firmado ayer incluye varias novedades respecto al de hace cuatro años. Por ejemplo, en materia de gestión de trabajo, se amplían los ámbitos de colaboración tras asumir Navarra la competencia de gestión directa, hasta ahora en manos de la Guardia Civil de Tráfico. Este cambio permitirá compartir en tiempo real información sobre el estado de las carreteras fronterizas, una cuestión muy relevante en las grandes operaciones de salida y retorno o en épocas de malas condiciones meteorológicas.

En materia de cultura, el documento garantiza que hasta 2029 podrá seguir sintonizándose ETB1 y ETB2 en toda la comunidad navarra y también se estudiará la difusión de las emisoras de FM del ente público en aquella autonomía. Además, se pretende dar un impulso a la presencia de las respectivas orquestas sinfónicas en el otro territorio y aumentar la colaboración entre las filmotecas vasca y navarra.

Reindustrialización

Pero sin en algo hicieron ayer especial hincapié ambos mandatarios fue en las oportunidades que se abren a partir de ahora en materia de reindustrialización. «Ambas comunidades tenemos un tamaño pequeño y estamos ante un momento complejo», analizó Pradales. De ahí que los dos gobiernos hayan acordado trabajar conjuntamente en campos como el hidrógeno verde, la descarbonización industrial o la colaboración del Ente Vasco de la Energía con la nueva Agencia de Transición Energética de Navarra. Además, trabajarán de forma coordinada en materia de planificación de las redes eléctricas.