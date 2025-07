Noelia Núñez, la 'Ayuso de Fuenlabrada' que descubrió a Feijóo lo que es un 'boomer'

Todo se debía a una «equivocación». Eso dijo la diputada del PP Noelia Núñez antes de decidir dimitir este miércoles de todos sus cargos orgánicos ... e institucionales tras salir a la luz -y ella asumir después- que había falseado su formación universitaria. No ha terminado ninguno de los tres grados que empezó, pese a que según la información que entregó en el Congreso decía lo contrario. «Mi intención no era engañar a nadie», escribió en su carta de renuncia tras destaparse la verdad.

Pero, ¿quién es Noelia Núñez? A sus 33 años, y aunque era aún un rostro poco conocido a nivel nacional, se la consideraba una figura en auge en el PP. Dio sus primeros pasos en política al abrigo del partido en Madrid. En 2019 fue elegida concejal en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Tenía solo 23 años y Alberto Núñez Feijóo comenzaba su ascenso a la cúpula del partido. Dos años después, el equipo de Ayuso la nombró portavoz adjunta en la Asamblea regional. Su cercanía a la presidenta madrileña le ha valido para ganarse el sobrenombre de «la Ayuso de Fuenlabrada». Es más, fue la propia Ayuso -la de verdad- quien dio el visto bueno a que se presentase a la Alcaldía de dicho municipio. Feudo socialista, por cierto. La jugada no le salió bien.

Con la llegada de Feijóo al Congreso, su carrera política da un salto cualitativo. Al ejercer de líder de la oposición, decide remodelar su equipo y crea cuatro vicesecretarías. Noelia Núñez pasa a liderar la de Movilización y Reto Digital tras detectar desde el partido su crecimiento en todos sus perfiles en redes sociales. Sumaba cientos de miles de seguidores y subiendo... El objetivo del PP era convertirla en la nueva voz de los jóvenes -un puesto que otrora ocupaba Bea Fanjul-. Incluso el propio Feijóo reconoció que fue Núñez quien le desveló lo que era ser un 'boomer' (nacidos entre 1946 y 1964 que las nuevas generaciones consideran desfasados). Entonces ya se dice que cuenta con un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas.

Hace unas semanas el propio presidente del PP la ratificaría en el cargo durante el congreso nacional del partido, definiéndola como una persona que «pisa fuerte». Noelia Núñez acude a tertulias televisivas y ofrece multitud de entrevistas, en las que llega a revelar que lleva catorce tatuajes. Incluso da el salto e interviene en sesiones de control al Gobierno en la Cámara baja. Nadie imaginaba que la bomba estaba a punto de estallar.

«Todo su tiempo y esfuerzo»

Los estatutos del PP exigen una declaración responsable que manifieste la honorabilidad para acceder a un cargo público y, de la noche a la mañana, Núñez no cumplía con la norma. Su currículum era falso. No hinchado, sino falso. Y en el partido se colocaron de perfil. Fue la propia diputada la que tras guardar silencio en un primer momento, aunque sin dejar de mirar su móvil, no vio otra salida que la de hacer pública una carta en la que anunciaba que dimitía de todos sus cargos.

Núñez relató cómo se sucedieron los hechos: decidió estudiar Derecho en la Universidad Complutense y trasladar luego el expediente a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para empezar allí un grado en Estudios Ingleses. En 2019, sin embargo, optó por cursar el grado combinado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas sin que, por el momento, haya terminado ninguna de esas carreras. La entonces vicesecretaria del PP justificó que sus responsabilidades políticas, primero en el Ayuntamiento de Fuenlabrada desde 2015; en la Asamblea de Madrid entre 2021 y 2023; y después en el Congreso y en la dirección nacional, habían ocupado todo su «tiempo y esfuerzo».

«La responsabilidad es la esencia de la libertad y yo asumo la mía», escribió en redes sociales, dejando claro que apartándose «no somos como ellos», en referencia a los socialistas. Unas mismas redes sociales en las que años atrás -porque otra cosa no, pero internet tiene memoria- llegó a escribir: «No soporto a la gente que habla como si fuese licenciado en derecho, twitter está lleno de supuestos juristas, jueces y abogados 'expertos'». Fuera ya de la cresta de la ola política, Núñez asegura ahora tener intención de retomar sus estudios.