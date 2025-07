Noelia Núñez ficha por Mediaset tras dimitir por falsear su curriculum

Leire Moro Jueves, 24 de julio 2025, 17:43 Comenta Compartir

No todo son malas noticias para Noelia Núñez. Cuando pensaba que se iba a quedar sin trabajo tras dimitir de todos sus cargos políticos por haber mentido en su currículum, la ya exdiputada y exconcejala del Ayuntamiento de Fuenlabrada pasará a formar parte del equipo de colaboradores de 'En boca de todos', el programa que presenta Nacho Abad en Mediaset.

El propio Abad lo anunció este jueves durante una entrevista a la exdirigente madrileña. Según explicó, Núñez iba a debutar como colaboradora el miércoles, el mismo día en que estalló el escándalo, pero su estreno se aplazó. «Tú sabes que ayer te estrenabas como colaboradora de este programa, pero vino Alberto Núñez Feijóo y no se pudo», comentó el presentador.

Durante la conversación, Abad le reiteró que la propuesta sigue en pie, «siempre y cuando sus estudios se lo permitan». Antes de comenzar la entrevista, el periodista advirtió que no participaría en un linchamiento mediático: «Seas del PP o seas del PSOE. Tengo una amiga que sufrió tanto, que me da pena que la gente sufra», confesó. Núñez respondió que está «encantada» de incorporarse al programa, un trabajo que no le resulta ajeno, ya que ha colaborado anteriormente en otros espacios de la cadena, como Todo es mentira.

Este jueves, la expolítica intervino en varios programas de televisión. Por la mañana lo hizo en Espejo público, de Antena 3, donde, entre lágrimas, confesó que lo estaba pasando muy mal. «No es por mí, es por mis padres, a los que he visto llorar», explicó, al relatar la oleada de insultos que ha recibido en redes sociales y que también han leído sus familiares.

Más tarde participó en En boca de todos, donde insistió en que cometió «un error» al no especificar que no había finalizado sus estudios al rellenar su currículum para el Congreso. «Eso está escrito por mí y lo pongo todo tal como es. En ningún momento digo que soy graduada ni que he terminado mis estudios. El error está, y por eso he presentado la dimisión, en la página web del Congreso, porque da a entender que sí los he finalizado», explicó. Un «error» que también se repite en la web municipal, donde tampoco se aclara que no posee el doble grado.