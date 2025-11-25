El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Retenciones en la A-8 en Santurtzi tras hacer la tijera un camión en sentido Bilbao
Imagen de una entrega de diplomas a nuevos ertzainas en la Academia de Arkaute. Blanca Castillo

El Gobierno vasco lanza su plan para que la Ertzaintza llegue a 8.000 agentes en 2030

La hoja de ruta presentada por Zupiria contempla elevar en 700 los efectivos actuales con medidas para cubrir las jubilaciones

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Vitoria

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

El objetivo, el de alcanzar los 8.000 agentes de la Ertzaintza, está fijado desde el comienzo del mandato de Imanol Pradales. Lo que el ... Gobierno vasco ha presentado ahora, un año después de comprometerse a ello, es el plan concreto mediante el cual tratará de alcanzar esa meta, previsiblemente en 2030. Una hoja de ruta de aquí a 2028 por la que el Ejecutivo autonómico se compromete a incluir la reposición de efectivos mediante la ejecución de las OPE y sus correspondientes convocatorias para poder llegar así a la mencionada cifra.

