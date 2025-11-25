El Gobierno vasco lanza su plan para que la Ertzaintza llegue a 8.000 agentes en 2030

El objetivo, el de alcanzar los 8.000 agentes de la Ertzaintza, está fijado desde el comienzo del mandato de Imanol Pradales. Lo que el ... Gobierno vasco ha presentado ahora, un año después de comprometerse a ello, es el plan concreto mediante el cual tratará de alcanzar esa meta, previsiblemente en 2030. Una hoja de ruta de aquí a 2028 por la que el Ejecutivo autonómico se compromete a incluir la reposición de efectivos mediante la ejecución de las OPE y sus correspondientes convocatorias para poder llegar así a la mencionada cifra.

Esa referencia de 8.000 agentes es la dotación máxima que los gobiernos vasco y central acordaron en su órgano bilateral de coordinación, la Junta de Seguridad, allá por 2004. Sin embargo, esa cifra sólo se ha alcanzado en una ocasión en estas dos décadas: fue a finales de 2011, durante el mandato del socialista Patxi López y con Rodolfo Ares como consejero de Interior. Desde entonces la plantilla ha sido menor y, según los últimos datos revelados por el Departamento de Seguridad, el número actual de ertzainas se sitúa en torno a los 7.300, 700 por debajo.

El actual consejero, Bingen Zupiria, ya anticipó hace un año que su objetivo era llegar a ese listón máximo de 8.000 agentes para finales de esta legislatura, que terminará en 2028. De hecho, PNV y PSE-EE alcanzaron en octubre del año pasado un acuerdo en el Parlamento vasco con el PP que emplazaba al Gobierno vasco a presentar un plan durante el primer trimestre de 2025. Ese plazo no se ha cumplido porque los pasos previos exigían una negociación interna con los sindicatos, pero ahora, con algo más de medio año de retraso, ve la luz.

Una vez que se aprobó el pasado julio en la conocida como Mesa 125 con el apoyo de las centrales Erne, Esan y Sipe, Zupiria ha presentado este martes ante el Consejo de Gobierno el citado plan. Se trata, en sus palabras, de un cronograma «vivo» y «flexible» que tendrá en cuenta las jubilaciones y las vacantes. La primera decisión, como ya era sabido, consiste en una nueva convocatoria con 150 plazas después de que el 90% de los aspirantes suspendiera el último proceso selectivo. De hecho, la cifra es ampliable a 473 en función de cómo acabe esa edición.

El plan, que se presentará en las próximas semanas al Parlamento vasco, abarca acciones desde ahora hasta 2028, año en que finalizará la actual legislatura, aunque el objetivo de los 8.000 agentes no se alcanzaría hasta 2030. Zupiria ha explicado que será entonces cuando se alcancen las «últimas consecuencias» de la hoja de ruta, ya que la OPE que se lance en 2028 no surtirá efectos en términos de plantilla estructural hasta dos años más tarde.