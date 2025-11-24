El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

OPE de la Ertzaintza en el BEC el pasado mes de junio. Yvonne Iturgaiz

Seguridad convoca una OPE con 150 plazas para la Ertzaintza tras el suspenso masivo de la última oposición

Los exámenes tendrán lugar entre enero y febrero del próximo año y el número de puestos que salen a concurso serán «ampliables»

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:51

Comenta

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha convocado una nueva OPE para cubrir 150 plazas en la Ertzaintza. Se trata de la convocatoria extraordinaria activada por el Ejecutivo autonómico después de que el 90% de los aspirantes suspendiera el último proceso selectivo, tal y como desveló EL CORREO. Según las fuentes consultadas, los primeros exámenes se celebrarán entre enero y febrero.

El pasado mes de junio más de 3.600 aspirantes se presentaron a la OPE para obtener alguna de las 650 plazas de funcionario que se ofertaban entre Ertzaintza y policías locales. Sin embargo, apenas 300 superaron el examen teórico y los test psicotécnicos. Es decir, suspendieron más del 90% de los opositores, una situación inédita. El proceso ha concluido hace pocas semanas y finalmente han aprobado sólo 279 personas, por lo que el número de plazas desiertas alcanza las 371.

Los 150 puestos convocados, por tanto, no cubren las necesidades. Sin embargo, según se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del País Vasco, la convocatoria es «ampliable» en función del número de plazas que queden libres una vez finalice el proceso que está en marcha, ya que los aspirantes que han aprobado la OPE de junio deben aún elegir destino.

Las plazas convocadas son de Agente de la Escala Básica de la Ertzaintza, correspondientes al Grupo C, Subgrupo C-1 de titulación. Todas ellas tienen asignado el Perfil Lingüístico 1 de la Ertzaintza –equivalente al perfil 2 de la Administración– y 120 cuentan con la fecha de preceptividad vencida.

La primera fase de la OPE consiste en una serie de tests psicológicos y un examen teórico. Los aspirantes que aprueben ambas partes —las pruebas tienen carácter eliminatorio— se enfrentarán a las pruebas físicas —consistentes en un ejercicio de natación de 50 metros, un ejercicio de press banca, un circuito de agilidad y un course navette—. Por último, los opositores deberán superar una entrevista personal.

