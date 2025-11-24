Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes Asuntos Internos de la Ertzaintza interroga a alumnos de la OPE 33 en medio de crecientes acusaciones de irregularidades

La unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha tomado declaración en los últimos días a aspirantes a ertzainas y policías locales de la academia de Arkaute, según ha podido saber EL CORREO de diversas fuentes. En concreto, son alumnos de la 33 promoción de la Policía vasca que aprobaron la primera parte de la oposición y se están formando en la actualidad en la academia antes de comenzar la fase de prácticas en las comisarías. Los agentes de Asuntos Internos, la unidad que investiga las irregularidades que se cometen dentro de la Ertzaintza, han interrogado a los alumnos por las academias privadas en las que prepararon la OPE, según las fuentes consultadas por este diario. Y, entre otras cosas, también les han preguntado si determinados ertzainas habían dado clases en esos mismos centros formativos.

En el fondo del asunto, lo que se trata de determinar es si han existido filtraciones de exámenes desde Arkaute hacia academias privadas y también posibles incompatibilidades de trabajadores públicos, según los mismos medios. Esta investigación se produce apenas dos meses después de la llegada a la dirección de Arkaute de Jon Goikolea. El que fuera mano derecha del consejero de Interior Juan Mari Atutxa ha aparcado su jubilación para ponerse al frente de la academia tras la precipitada salida de Miren Dobaran, que dejó el cargo tras menos de un año tras chocar con diversos grupos de poder que llevan años controlando en la sombra el centro policial. Una de las medidas que trató de introducir Dobaran fue el blindaje de la cadena de custodia de los exámenes.

La existencia de supuestos soplos en las OPE de la Ertzaintza –y en los procesos de ascensos– es algo de lo que se ha hablado durante décadas en el cuerpo. Algunos sindicatos lo han criticado públicamente y han amenazado con judicializar el asunto. También se ha señalado a personas con grandes responsabilidades en Arkaute que después acababan en alguna academia. «Hay aspirantes que están preparando la OPE que nos preguntan directamente si nosotros tenemos los exámenes», explica un ertzaina.

En definitiva, se trata de una sospecha muy extendida desde hace décadas, pero que ha cobrado especial fuerza en los últimos años por varios motivos. Para empezar nos encontramos en pleno proceso de renovación generacional de la Ertzaintza. Entre el 2010 y el 2024 (de la 23 a la 33 promoción de la Policía vasca) han sido convocadas unas 4.140 plazas de funcionario, incluidas las de policías locales. A cada una de estas promociones se han presentado entre 2.500 y 5.500 personas. Muchas de ellas habían pasado por academias privadas, que, entre otras cosas, ofrecen desde clases teóricas, psicotécnicas, claves para superar las entrevistas personales e incluso planes nutricionales. En función de los servicios que se contratan –algunos también recurren a entrenadores personales–, cada aspirante puede invertir entre 800 y 4.000 euros para preparar el proceso selectivo.

Es decir, el mundo de las academias privadas se ha convertido en un negocio «muy rentable» que ha crecido de la mano del proceso de renovación generacional de las Policías vascas y que ha propiciado la creación de nuevos centros de formación.

En estas circunstancias, se ha desatado una competencia feroz por captar alumnos entre algunas de las principales academias. Esta lucha –y la sospecha de la existencia de filtraciones de exámenes– quedó en evidencia el pasado julio. Fue al término de las primeras pruebas de la última OPE (la 34) de la Ertzaintza. Se trataba del primer proceso selectivo organizado por la nueva directora de Arkaute, Miren Dobaran, y su 'número dos', Amaya Angulo. Estas mujeres se habían puesto al frente de la academia de Policía con la intención de introducir importantes cambios en el funcionamiento interno de la institución. Uno de ellos era, precisamente, «blindar» la cadena de custodia de los exámenes para evitar filtraciones.

Pues bien, aquella OPE –en la que también se redujeron los tiempos de respuesta– se cerró con más de un 90% de suspensos en las partes teóricas y psicotécnicas. Sólo siguieron adelante 380 de las 3.609 personas que se presentaron en una conovocatorio con 650 plazas en juego.

Este suspenso masivo desató una guerra entre academias con acusaciones directas de filtraciones. El más explícito fue Jonathan Enríquez, el responsable de Opebide, que en un vídeo en redes sociales habló directamente de que uno de sus competidores había trabajado con «información privilegiada» y que la OPE se había desarrollado con las «cartas marcadas». En este sentido, advirtió a las personas de Arkaute que habían «sacado la información» que podían estar cometiendo diversos delitos, como «revelación de secretos» y «cohecho». Y también aseguró que los alumnos que supuestamente se habían visto beneficiados también podían estar cometiendo irregularidades.

Sin móviles ni aparatos electrónicos en la última clase Una de las cosas que más llama la atención a los aspirantes a ertzainas es que, en algunas academias, no les permiten introducir móviles, aparatos electrónicos ni relojes en las últimas clases presenciales que se organizan antes de los exámenes de la OPE. Estas prácticas se realizan apenas unos días antes del multitudinario proceso selectivo que se suele celebrar en el BEC. Sobre el papel, se trata de un gran último repaso. En alguna academia se centran en el test de personalidad y, después de meses realizando tests por su cuenta, les explican la especie de fórmula que sólo ellos tienen para conseguir la máxima puntuación en este apartado. En otros centros formativos la atención se centra sobre todo en la parte psicotécnica, uno de los apartados en los que más suspensos se producen. Lo curioso es que en algunos de estos centros no permiten introducir aparatos electrónicos ni relojes en las aulas en estas últimas clases. Esta práctica ha dado lugar especulaciones y acusaciones cruzadas. Algunas academias sostienen que lo hacen para garantizar la privacidad del proceso y de los métodos de formación. Los profesionales que cuestionan estas prácticas consideran que lo hacen porque no quieren que quede grabado el tipo de ejercicios que preparan justo ese día. La prueba psicotécnica evalúa, sobre el papel, las habilidades de los aspirantes a través de cuatro ejercicios: razonamiento, percepción, aptitudes espaciales y verbales. Lo que los aspirantes no saben antes de empezar el examen es qué pruebas concretas van a caer de esos apartados.