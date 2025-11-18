El Gobierno vasco evita elevar la presión sobre el central en las transferencias a la espera de un nuevo gesto

Tras el toque de atención de la pasada semana del lehendakari, el Gobierno vasco ha optado en la mañana de este martes por contemporizar ... y evitar elevar aún más la tensión con el Ejecutivo central por la falta de avances de calado en las negociaciones para completar el Estatuto de Gernika. La consejera de Autogobierno y portavoz, Maria Ubarretxena, ha vuelto a tirar de manual y asegurar que «mientras la otra parte no nos diga lo contrario y nos pida más tiempo», aún hay margen para que se trasfieran las materias pendientes antes de fin de año, fecha límite aceptada por Pedro Sánchez.

Imanol Pradales se dirigió directamente al presidente del Gobierno el miércoles pasado al advertirle de que estaba a punto de «perder su confianza» en él al constatar que existen «resistencias políticas y administrativas» dentro de algunos ministerios para cerrar los acuerdos –sobre todo en lo referente al régimen económico de la Seguridad Social y los puertos y aeropuertos–. Ubarretxena, que lidera la representación vasca en las negociaciones y, por lo tanto, está en el día a día de los contactos con La Moncloa, ha confirmado su «preocupación» por la existencia de esas «trabas», que en todo caso serían «fácilmente solventables» con un mínimo de interés político.

Pero este martes no ha querido elevar el tono y poner ultimátums a la otra parte aunque sólo quedan 43 días para final de año y a día de hoy ni tan siquiera hay fecha para la celebración de la comisión mixta, el órgano bilateral donde deben pactarse de forma oficial los traspasos. «Es verdad que queda poco tiempo», ha asumido Ubarretxena, quien ha detallado que de las tres reuniones que tuvo la semana pasada en Madrid, dos estuvieron centradas en preparar ese encuentro. «Pero los equipos todavía están trabajando y aún falta. Falta identificar medios materiales y personales y falta la valoración de Hacienda», ha aclarado.

La consejera volverá a desplazarse este miércoles a Madrid, en este caso para mantener una reunión sobre el tema de la gestión de los aeropuertos, y en el seno del Gobierno vasco confían que ahí o en los próximos días pueda llegar algún gesto o al menos un avance que evidencia de la predisposición de La Moncloa de cumplir con lo firmado. «Estamos con conversaciones discretas y trabajo de cocina para que se puedan solventar esas cuestiones», ha deslizado la portavoz.

«Escrito y firmado en un papel»

Que hoy no tocaba elevar la tensión también se ha notado en la decisión de Ubarretxena de no entrar en el cuerpo a cuerpo con el PSE, partido con el que el PNV gobierna en Euskadi y que se ha mostrado molesto con las decisiones unilaterales adoptadas por la propia consejera sobre este tema sin consultarlas con sus compañeros socialistas del Gabinete Pradales. Tanto el secretario general del PSE, Eneko Andueza, como la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, han criticado las prisas de la parte nacionalista del Ejecutivo autonómico por completar el Estatuto en vez de centrarse en «hacer las cosas bien y gestionar adecuadamente las materias ya transferidas».

Ubarretxena no ha querido valorar esas palabras y se ha limitado a señalar que «más que por declaraciones, nos movemos por el acuerdo suscrito (con Pedro Sánchez), que está »escrito y firmado en un papel«. »Y lo que vale es eso«, ha remachado.