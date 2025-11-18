El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pradales se vio con Pedro Sánchez el pasado mes de julio en La Moncloa. EP

El Gobierno vasco evita elevar la presión sobre el central en las transferencias a la espera de un nuevo gesto

A 43 días para cumplirse el plazo para completar el Estatuto, el Ejecutivo autonómico cree aún hay tiempo pese a que la comisión mixta no ha sido ni convocada

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:53

Tras el toque de atención de la pasada semana del lehendakari, el Gobierno vasco ha optado en la mañana de este martes por contemporizar ... y evitar elevar aún más la tensión con el Ejecutivo central por la falta de avances de calado en las negociaciones para completar el Estatuto de Gernika. La consejera de Autogobierno y portavoz, Maria Ubarretxena, ha vuelto a tirar de manual y asegurar que «mientras la otra parte no nos diga lo contrario y nos pida más tiempo», aún hay margen para que se trasfieran las materias pendientes antes de fin de año, fecha límite aceptada por Pedro Sánchez.

