Pradales y Sánchez se saludan en La Moncloa en su último encuentro bilateral el pasado mes de julio. EP

Pradales avisa a Sánchez de que está a punto de «perder su confianza» por las transferencias

El lehendakari denuncia «resistencias políticas y administrativas» para cumplir el Estatuto antes de fin de año y que el máximo responsable es el presidente del Gobierno

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:16

Comenta

Quedan menos de 50 días para que finalice el año y, por lo tanto, cada vez menos tiempo para que el Gobierno central cumpla con ... su compromiso de transferir a Euskadi las materias pendientes para completar el actual Estatuto de Gernika. Y a la misma velocidad que pasan las jornadas decrece la confianza del Ejecutivo vasco en que Pedro Sánchez cumpla su palabra. Así lo ha dejado claro en la mañana de este miércoles Imanol Pradales, que ha aprovechado su presencia en un desayuno informativo para airear su malestar con el líder del PSOE. «La confianza es difícil de conseguir pero fácil de perder», ha manifestado. «Tenemos un acuerdo que hay que cumplir. Un acuerdo sustentado en una relación de confianza recíproca», ha insistido.

