Pradales avisa a Sánchez de que está a punto de «perder su confianza» por las transferencias

Quedan menos de 50 días para que finalice el año y, por lo tanto, cada vez menos tiempo para que el Gobierno central cumpla con ... su compromiso de transferir a Euskadi las materias pendientes para completar el actual Estatuto de Gernika. Y a la misma velocidad que pasan las jornadas decrece la confianza del Ejecutivo vasco en que Pedro Sánchez cumpla su palabra. Así lo ha dejado claro en la mañana de este miércoles Imanol Pradales, que ha aprovechado su presencia en un desayuno informativo para airear su malestar con el líder del PSOE. «La confianza es difícil de conseguir pero fácil de perder», ha manifestado. «Tenemos un acuerdo que hay que cumplir. Un acuerdo sustentado en una relación de confianza recíproca», ha insistido.

A tenor de estas palabras, es fácil interpretar que las negociaciones abiertas en Madrid entre ambos gobiernos para planificar los traspasos aún no ejecutados no marchan bien. La consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, viajó ayer a la capital para reunirse con los responsables del Ministerio de Política Territorial. En el seno del Gobierno vasco había optimismo sobre el posible resultado de ese encuentro, sobre todo teniendo en cuenta que el escaso margen de tiempo que resta para llegar a la fecha límite.

Pero el resultado fue el contrario. Ubarretxena constató que los principales escollos para lograr a un acuerdo se mantienen. Ella misma trasladó hace semanas al ministro Ángel Víctor Torres diez carpetas con toda la documentación sobre los puntos a negociar. Pero pasados los días, continúan los problemas, sobre todo en las materias más conflictivas, como la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y los puertos y aeropuertos.

Pradales lo ha verbalizado de esta manera: «Siguen existiendo resistencias políticas y administrativas tan incomprensibles como fácilmente superables. Ambos respondemos de los equipos que lideramos. El año finaliza y la negociación no avanza como debiera», ha resumido Pradales en la jornada 'Euskadi hacia el Futuro' de Europa Press.

Voluntad del pueblo vasco

Un mensaje muy similar al que el lehendakari lanzó en la sala de prensa de La Moncloa el pasado mes de julio, cuando directamente le exigió a Sánchez que «pusiera orden en su casa», en referencia a la actitud que mantenían algunos responsables ministeriales de Sumar sobre la transferencia a Euskadi de las políticas activas de empleo. Aquel toque de atención surtió efecto y el tema se desbloqueó.

Ahora Pradales vuelve a tener que mandar un aviso a Sánchez. El lehendakari «sigue confiando en su palabra pero los plazos apremia y nos interpelan». «Somos leales. La misma lealtad que ofrecemos es la que exigimos, y no hay necesidad de recordar que los pactos están para ser cumplidos», ha señalado el dirigente vasco, quien ha querido recordar al presidente del Gobierno que quien incumple el Estatuto «no solo no respeta la voluntad de la sociedad vasca, sino que actúa en menoscabo de los valores democráticos». Después de 7 años en La Moncloa, a Sánchez le quedan 49 días para cumplirlo.