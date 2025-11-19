El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, y Claudia Montes, presuntamente enchufada en una empresa pública por el exministro R.C

Fiscalía exige a Ábalos y Koldo que devuelvan de sus bolsillos los sueldos públicos de sus 'amigas' enchufadas

Anticorrupción, además de multas millonarias, reclama a ambos «indemnice solidariamente» a Ineco y Tragastec con 43. 978 euros

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:37

Comenta

No solo multas millonarias por sus delitos en la trama de las mascarillas. Anticorrupción, en esta primera pieza que llega a juicio, también exige que ... José Luis Ábalos y Koldo García, que le ayudó a enchufar a las 'amigas' del exministro en las empresa públicas, devuelvan íntegramente los sueldos de que cobraron, en algunos casos sin siquiera trabajar

