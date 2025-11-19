El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Luis Ábalos en el Congreso Europa Press

Anticorrupción pedirá para Ábalos en torno a 20 años de cárcel por el caso de las mascarillas

La Fiscalía le acusa por los cuatro delitos que proponía el instructor del Supremo: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:54

La Fiscalía Anticorrupción va hacer público en breve el escrito en el que reclama para José Luis Ábalos una condena cercana a los 20 años ... de cárcel por la primera de las piezas del llamado 'caso Koldo', su intervención para que las administraciones socialistas adjudicaran la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa del conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

