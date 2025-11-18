El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La caída de X (antes Twitter) en España deja sin servicio a miles de usuarios
Imagen del sumario del piso franco junto al Congreso usado por Cerdán para reunirse con las constructoras G.C.

La UCO certifica las mordidas de la trama de Cerdán: «2% del total adjudicado a la constructora»

Las 227 páginas del informe sobre «Acciona-Servinabar» revelan que el exdirigente socialista tenía un piso franco junto al Congreso para sus 'negocios' y apuntan a que él era el «enlace» entre las empresas y el Gobierno

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín
Sara I. Belled

Melchor Sáiz-Pardo, Mateo Balín y Sara I. Belled

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:26

Comenta

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desnuda la trama corrupta de Santos Cerdán y revela como el exsecretario de Organización, casi hasta ... el día en que fue enviado a la cárcel por el Supremo, se enriqueció a base de mordidas a las constructoras por sus servicios ante el Gobierno para el amaño de obra pública. Un dinero que canalizaba a través de sus familiares.

