«Los de Falange venían a hacer turismo fascista a Vitoria»

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha terciado este lunes en la polémica política abierta ya por los incidentes del domingo en Vitoria. ... Al igual que su partido, ha puesto el foco en la actuación previa del Gobierno vasco, que autorizó la celebración de la concentración de Falange en el centro de la ciudad que derivó en graves altercados protagonizados por radicales de izquierdas que atacaron a la Ertzaintza.

Según Matute, los ultraderechistas buscaban «hacer turismo fascista» en la capital vasca para «provocar y señalar su posición en Euskadi». Por ello, considera «grave» que se permita desarrollar un acto «a un partido fascista», «el único durante la dictadura franquista». «Me parece llamativo que la Ley de Memoria Democrática sea tan laxa en algunos aspectos, porque cuando se hacen cánticos franquistas, cuando se alza el brazo, no para pedir taxi, sino en clara alusión al saludo fascista, tendría que ser mucho más taxativa», ha analizado.

«Es como si el Ku Klux Klan decidiera celebrar un acto en un lugar de Euskal Herria o Ultrasur en la explanada de San Mamés. Desde EH Bildu creemos y queremos una sociedad normalizada en convivencia y en paz. Queremos huir de esos enfrentamientos, pero la actuación errática inicial es la de concederles permiso para que unos señores vengan a hacer turismo fascista a Euskal Herria», ha insistido.

Además de por su trabajo previo, el diputado en el Congreso también ha criticado al Gobierno vasco, y en concreto al Departamento de Seguridad y la Ertzaintza, por su desempeño durante la jornada del domingo. «Tienen que dar alguna que otra explicación, porque las imágenes que se han visto también dejan espacios de sombra extraños», ha lanzado. Y ha puesto el ejemplo de que todos los detenidos en los incidentes, «acusados de desórdenes públicos», forman parte del grupo que «repelió y se enfrentó a los fascistas». «Y se han visto imágenes donde los intercambios de golpes lo fueron por todos los lados», ha asegurado. Para todos ellos, además, ha reclamado su puesta en libertad inmediata.

La mayor parte de los arrestos, no obstante, se produjeron en los incidentes protagonizados por los radicales de izquierdas, que atacaron a los ertzainas en las calles cercanas al lugar de la concentración de Falange. Cuestionado por ello en la radiotelevisión pública vasca, ha asegurado que él «vio a mucha gente concentrándose frente a ellos (los falangistas) y también una actuación de la Ertzaintza, que en todo caso ha protegido a esta gente que vino de fuera mayoritariamente». «No he visto mucho más que eso y eso no me gusta», se ha limitado a asegurar.