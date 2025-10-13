El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Varios radicales arrojan trozos de adoquines a una pareja de agentes de la Ertzaintza. Iñaki Andrés

«Los de Falange venían a hacer turismo fascista a Vitoria»

El diputado de EH Bildu Oskar Matute critica a la Ertzaintza por detener solo a los «antifascistas», para quienes reclama que sean «puestos en libertad»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:38

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha terciado este lunes en la polémica política abierta ya por los incidentes del domingo en Vitoria. ... Al igual que su partido, ha puesto el foco en la actuación previa del Gobierno vasco, que autorizó la celebración de la concentración de Falange en el centro de la ciudad que derivó en graves altercados protagonizados por radicales de izquierdas que atacaron a la Ertzaintza.

