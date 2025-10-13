Bildu critica al viceconsejero de Seguridad por llamar «fascistas» a los radicales que reventaron el acto falangista en Vitoria

No han pasado ni 24 horas desde que el centro de Vitoria se convirtiera en un campo de batalla tras la concentración de 200 ... miembros de Falange y los incidentes posteriores protagonizados por radicales de izquierdas contra la Ertzaintza, y los partidos políticos ya han comenzado a exigir responsabilidades por lo sucedido. El primero ha sido EH Bildu, que en la mañana de este lunes ha emitido un comunicado cargando con dureza contra el Gobierno vasco por «haber permitido» la concentración de la ultraderecha en la capital vasca. «Estamos preocupados», asegura la coalición abertzale.

A su entender, «había que haber evitado» que ese acto, que contaba con el permiso de las autoridades al tratarse Falange de una formación política legal, se celebrase. «La responsabilidad de prevenir y evitar lo ocurrido recae única y exclusivamente en quienes ostentan la responsabilidad política en materia de seguridad. Por ello, exigimos que se asuman y se aclaren las responsabilidades correspondientes lo antes posible», apunta EH Bildu, en referencia a PNV y PSE.

«Los responsables políticos no están para lamentar ni condenar a posteriori, están para prevenir. Y en este caso, PSE y PNV no solo no lo han hecho, sino que han actuado con absoluta irresponsabilidad», valora la coalición independentista, que llega a reconocer en su nota que la «concentración fascista» iba a tener una «deriva más que previsible». Es decir, incidentes con los radicales de izquierdas llegados de diferentes puntos de Euskadi, que tras un primer choque cuerpo a cuerpo con los falangistas, se enfrentaron a la Ertzaintza con barricadas, lanzamiento de mobiliario urbano y de terrazas de bares, así como piedras y bengalas. Esos incidentes se saldaron con más de 40 heridos, entre ellos una veintena de ertzainas y un fotógrafo de este periódico, y 19 detenidos.

Valoración «Somos un país antifascista y con memoria y no blanquearemos ni normalizaremos la presencia de fascistas en nuestras calles»

Pero más allá de sus críticas por haber permitido el acto de Falange, lo que más ha molestado a EH Bildu son las palabras de condena que el domingo por la tarde transmitió el viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte. El 'número dos' del departamento dirigido por Bingen Zupiria tildó lo sucedido en Vitoria como «hechos muy graves que atentan contra la convivencia y que no tienen cabida en nuestra sociedad». Y añadió: «Una concentración convocada por un grupo de personas fascistas desgraciadamente se ha encontrado con lo que buscaban, la respuesta de los fascistas vascos. Personas que una vez más han provocado incidentes y han atacado directamente a las y los agentes de la Ertzaintza que estaban velando por el orden y la seguridad de la ciudadanía. No vamos a tolerar este tipo de hechos que nos recuerdan a tiempos pasados».

Bildu, «herramienta para la libertad»

Estas últimas frases son las que han molestado especialmente a Bildu, que en su comunicado de este lunes las califica de «inadmisibles, imprudentes y fuera de lugar» porque «solo contribuyen a generar confusión y tensión». De ahí que exija al Gobierno vasco su «retirada». Según la coalición abertzale, Euskadi es un «país antifascista y con memoria» y, por ello, «ni blanquearemos ni normalizaremos la presencia de fascistas en nuestras calles».

El texto concluye con la«oferta» de EH Bildu para ser la «herramienta» que «canalice» las «mayorías sociales y políticas en defensa de los derechos y libertades». En esa línea, anuncia una serie de iniciativas en las instituciones vascas para «evitar que en un futuro puedan repetirse este tipo de concentraciones» que «solo contaminan Euskadi».