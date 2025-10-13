El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un ertzaina auxilia a un compañero tras ser agredido por los radicales.

Un ertzaina auxilia a un compañero tras ser agredido por los radicales. Iñaki Andrés

Bildu critica al viceconsejero de Seguridad por llamar «fascistas» a los radicales que reventaron el acto falangista en Vitoria

La coalición abertzale acusa a PNV y PSE de ser los «responsables» de los incidentes por permitir una concentración «cuya deriva era más que previsible»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:41

No han pasado ni 24 horas desde que el centro de Vitoria se convirtiera en un campo de batalla tras la concentración de 200 ... miembros de Falange y los incidentes posteriores protagonizados por radicales de izquierdas contra la Ertzaintza, y los partidos políticos ya han comenzado a exigir responsabilidades por lo sucedido. El primero ha sido EH Bildu, que en la mañana de este lunes ha emitido un comunicado cargando con dureza contra el Gobierno vasco por «haber permitido» la concentración de la ultraderecha en la capital vasca. «Estamos preocupados», asegura la coalición abertzale.

