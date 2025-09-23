David Sánchez: el presunto enchufe que iba a «quedar en nada»

Era junio de 2024 y en Moncloa llovía sobre mojado. Solo unas semanas antes, en abril, Pedro Sánchez se había cogido cinco días de reflexión ... sobre su futuro después de que el juez Juan Carlos Peinado decidiera abrir una investigación contra su mujer por tráfico de influencias y corrupción tras una denuncia de Manos Limpias.

Entonces, a las puertas del verano del año pasado, otra denuncia del mismo pseudosindicato ultra había dado pie a que otra jueza, Beatriz Biedma, titular del juzgado 3 de Badajoz, abriera otra investigación a otro familiar del presidente, en este caso a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, por los supuestos delitos contra la Hacienda Pública –por una residencia fiscal ficticia en Portugal–, malversación de fondos públicos y fraude.

Desde el Gobierno y desde el PSOE, como el caso de Begoña Gómez, auguraron entonces hasta la saciedad que todo iba a «quedar en nada» porque era una «causa política» construida a base de «recortes de prensa». El futuro de esta investigación –según el análisis que hacía Moncloa- pintaba negro: la Fiscalía, como en el caso contra Begoña Gómez, no acusaba y el procedimiento se sostenía solo en las acusaciones de colectivos muy significados políticamente (Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa y Abogados Cristianos) que se habían unido a la denuncia original de Manos Limpias y dos partidos de oposición (PP y Vox).

Pero la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y Biedma fueron encontrando indicios, sobre todo durante los registros entre julio y septiembre de 2024 en la Diputación de Badajoz, de que igual la denuncia del pseudosindicato sí que tenía base y que la contratación el 3 de julio de 2017 del David Sánchez, 'Azagra' como «coordinador/a de Actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social» por delante de otros once candidatos podría no haber sido del todo limpia.

Es más, que esta contratación pudiera tener relación con el hecho de que Pedro Sánchez había recuperado la secretaría general del PSOE solo días antes, el 18 de junio de 2017, y que Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE de Extremadura, era además el presidente de la Diputación de Badajoz, la administración de la que dependía el puesto.

Las presuntas irregularidades se fueron aflorando durante la instrucción de las diligencias previas 965/2024. Las pruebas de que el puesto de trabajo del pariente del presidente en la Diputación de Badajoz fue creado 'ex profeso' y de forma irregular para él se iban reforzando: el puesto de trabajo se creó con prisas; en ningún momento se justificó la necesidad de ese empleo para coordinar los conservatorios; nadie se hacía responsable de la orden de poner en marcha ese empleo; la propia Diputación había sido reticente hasta entonces a nuevas contrataciones; el tribunal que examinó a Azagra en junio de 2017 estuvo formado por cuatro afiliados del PSOE sin ninguna formación musical; se aumentó sin justificación el rango (y sueldo) el empleo que acabaría ocupando David Sánchez; el puesto se creó justo cuando el hermano del líder del PSOE buscaba trabajo…

Más sospechas

... Y más sospechas. 'Azagra', que aseguró ante la juez que había encontrado el puesto haciendo una simple búsqueda en Google, entró a trabajar en la Diputación en 2017, pero no para coordinar los conservatorios tal y como exigía el puesto, sino como coordinador del programa Ópera Joven de la institución, que era lo que al hermano del presidente le gustaba, más relacionado con la dirección de orquesta y no la docencia . 'Azagra' fue nombrado posteriormente jefe de la Oficina de Artes Escénicas en octubre de 2022, cubriendo así totalmente las aspiraciones profesionales del familiar de Pedro Sánchez. Ese cambio, sin ningún tipo de amparo legal, le supuso más dinero y mejora de sus condiciones labores. Esta alteración del objeto del empleo se hizo porque no se definió de manera clara las funciones de ese nuevo puesto, según la jueza.

Poco después de que Manos Limpias denunciara en verano el supuesto enchufismo en la creación de la plaza David 'Azagra' como responsable de los conservatorios, se había ordenado la creación de un despacho a toda prisa para el hermano del presidente en un piso de la Diputación en la Plaza de España de Badajoz. En su declaración en enero, David Sánchez ni siquiera supo decir dónde está la oficina de Artes Escénicas que dirigía. Es más, tampoco supo precisar a qué se dedica ese departamento.

Con estas mimbres, que ya no eran los «recortes de prensa» sobre los que bromeaban los ministros y los dirigentes del PSOE, el pasado 22 de mayo la jueza Biedma decretó la apertura de juicio oral, que hoy ha sido confirmada por la Audiencia Provincial, contra el hermano del presidente y otras nueve personas por presuntos de delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Mandaba al banquillo, además de a 'Azagra' y a Gallardo, a varios cargos y excargos de la diputación pacense, entre ellos, a un exasesor de Moncloa y amigo personal del hermano del presidente del Gobierno, Luis Carrero, fichado supuestamente también de forma irregular a iniciativa de David Sánchez.

El caso que «iba a quedar en nada» será juzgado en la Audiencia Provincial con la bendición y aval este martes de la sala a la instrucción de la jueza Biedma y la UCO sin el apoyo de la Fiscalía.