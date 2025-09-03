El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Cuatro partidos a Valverde por su expulsión en La Cartuja
Begoña Gómez y Pedro Sánchez Efe

El juez reclama a Moncloa todos los correos de Begoña Gómez desde que Sánchez llegó al Gobierno

Peinado adelanta del 11 al 10 de septiembre el interrogatorio de la mujer del presidente

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:18

Juan Carlos Peinado, el juez del 'caso Begoña Gómez', ha reclamado a Moncloa todos copia de todos los correos electrónicos que la mujer de Pedro ... Sánchez ha remitido desde una cuenta oficial de Presidencia. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, en concreto, requiere a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno la copia de los correos electrónicos recibidos y enviados« desde una cuenta corporativa del Ejecutivo que, según habría admitido Moncloa le fue asignada a Begoña Gómez.

