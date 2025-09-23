El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, tras declarar en calidad de investigado, en abril EP

El hermano de Sánchez se sentará en el banquillo por presunto enchufe

La Audiencia Provincial avala la celebración de la vista oral. Es la primera vez que un familiar directo de un presidente del Gobierno es enjuiciado

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:47

Habrá juicio en el caso Azagra. Así lo ha decidido la Audiencia Provincial de Badajoz, que ha hecho pública hoy la respuesta a los ... recursos presentados por los once imputados y la Fiscalía, y que pedían la absolución en el procedimiento que estudia si la Diputación de Badajoz enchufó al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, como coordinador de las actividades musicales en 2017. Y si, posteriormente, este enchufó a quien identificó como su colaborador, Luis Carrero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  3. 3

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  4. 4

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  5. 5

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  6. 6

    Hosteleros vizcaínos firman un convenio para que los bares puedan encender las televisiones sin ser sancionados
  7. 7

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  8. 8

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  9. 9

    Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara
  10. 10

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El hermano de Sánchez se sentará en el banquillo por presunto enchufe

El hermano de Sánchez se sentará en el banquillo por presunto enchufe