El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Efe

La Audiencia Nacional no exonera a Jordi Pujol, que será juzgado por corrupción

El tribunal no archiva la causa contra el expresidente de la Generalitat como consecuencia de su estado de salud

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:54

Jordi Pujol será juzgado finalmente por corrupción. La Audiencia Nacional ha decidido no archivar su causa penal a las puertas del juicio contra la familia ... del expresidente de la Generalitat. El tribunal ha celebrado una vista a puerta cerrada para valorar su estado de salud y ha determinado que de momento está en condiciones para afrontar un juicio con garantías, eso sí, desde su casa.

