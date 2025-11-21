El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jordi Pujol, expresident de la Generalitat EP

Pujol recibe el alta y espera en casa el inicio del juicio

Su defensa reclama a la Audiencia Nacional que no sea juzgado como consecuencia de su delicado estado de salud

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:09

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha recibido este viernes el alta, después de que el domingo pasado fuera ingresado en un hospital de ... Barcelona aquejado de una neumonía. Pujol, de 95 años, seguirá el tratamiento en su casa, donde permanecerá convaleciente, a las puertas del juicio en la Audiencia Nacional, que arranca este lunes, con la incógnita sobre qué decidirá el tribunal en relación al exmandatario nacionalista. La Audiencia Nacional tiene sobre la mesa la petición de los abogados de Pujol de que se archive su causa como consecuencia de su delicado estado de salud. Su mujer, Marta Ferrusola, fallecida el año pasado, ya quedó apartada de la causa por su motivos médicos.

