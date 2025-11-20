El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El expresidente catalán Jordi Pujol EP

Pujol recibirá el alta por la neumonía este viernes

Su médico asegura que no está en condiciones de comparecer en el juicio ni siquiera telemáticamente

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:21

Comenta

Los médicos que atienden a Jordi Pujol, ingresado en un hospital de Barcelona desde el domingo pasado por una neumonía, confían en darle el ... alta este mismo viernes. Su evolución es favorable, según ha asegurado su médico personal, Jaume Padrós, que ha señalado que el expresidente de la Generalitat deberá seguir el tratamiento en su casa y permanecer convaleciente. En un principio, estaba previsto que recibiera hoy mismo el alta, pero Padrós, por «prudencia» con un paciente de 95 años, ha insistido en la Ser en que deberá permanecer un día más bajo vigilancia médica en el centro hospitalario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal se recrudece hoy con nevadas en cotas bajas y precipitaciones intensas en Euskadi
  2. 2

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  3. 3 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  4. 4

    Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  5. 5

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  6. 6

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  7. 7 Ola de frío en Bizkaia: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero
  8. 8 El histórico frontón elegido por Rosalía para una entrevista: «Me gustaría jugar a pelota vasca»
  9. 9

    Un experto vasco en IA, entre los científicos más influyentes del mundo
  10. 10

    Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pujol recibirá el alta por la neumonía este viernes

Pujol recibirá el alta por la neumonía este viernes