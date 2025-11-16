Jordi Pujol, ingresado por una neumonía a solo unos días de su juicio

El expresident de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, de 95 años, está ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona como consecuencia de una ... infección pulmonar, una neumonía, según ha adelantado Catalunya Radio este domingo, 16 de noviembre. La familia ha explicado que está previsto que permanezca ingresado, al menos, cuatro días, según marca el protocolo.

Esta complicación médica que se produce una semana antes de que comience el juicio en el que será procesado por su fortuna oculta. La defensa del expresident de la Generalitat ya tenía intención a enviar, antes de que fuese ingresado en el hospital, un informe médico a la Audiencia Nacional elaborado por un forense sobre su delicado estado de salud.

Ahora, los magistrados deben valorar si, dada su enfermedad, puede ser juzgado y acudir presencialmente al tribunal. Sus letrados piden que el fundador de Convergencia i Uniò pueda declarar a través de videoconferencia.

El proceso, que está previsto que comience el 24 de noviembre, se centrará en las supuestas irregularidades fiscales y patrimoniales de la familia. La Fiscalía pide para el que fue president de la Generalitat catalana hasta nueve años de cárcel y entre ocho y veintinueve para sus hijos.

En la causa se encuentra implicados casi una veintena de personas y está pevisto que declaren más de 250 testigos.