Música, magia, vino y cine. Planes variados este fin de semana en Álava

Viernes, 19:00 horas Vitoria | Palacio de Congresos Europa Conferencia: 'Las nuevas lideresas y líderes de África, expectativas y realidades'

En los últimos años el continente africano ha experimentado cambios estructurales en su modelo de liderazgo. La juventud, ávida de cambio y democratización, está tomando las riendas de su propio futuro. Analizaremos los casos de Senegal, Burkina Faso, Níger, Guinea-Conakry, Mozambique y Namibia.

Ponente: Hilária Vianeke (Angola), trabajadora social, doctorada en Administración y Política Pública por la EHU y activista por los derechos humanos.

Entrada libre.

Vitoria Todos los días, 20:00 horas Teatro en Ortzai: 'Modisto exclusivo para señoras'

Con la llegada de agosto, Ortzai recupera su ciclo 'Clásicos de Verano', que estrena una nueva edición y vuelve a abrir sus puertas al público con 'Modisto exclusivo para señoras', un vodevil del dramaturgo francés Georges Feydeau con funciones previstas para todos los días hasta principios de septiembre (20:00 horas). Los enredos, las confusiones y los equívocos típicos del autor se tejen en una trama cada vez más compleja, que pone a prueba tanto a los personajes como al espectador.

Reservas en el teléfono 640 337 244.

Viernes, 21:30 horas Vitoria | Cines Florida Película: 'Sin señas particulares'

En el marco de las 'Jornadas de Periodismo a pie de calle' se proyectará la película 'Sin señas particulares« (Fernanda Valadez, 2020): Magdalena recorre México en busca de su hijo, del que no sabe nada desde que salió de su pueblo, hace meses, con la intención de migrar a Estados Unidos. Sustentada en una potente historia, unas sólidas interpretaciones y un exquisito estilo cinematográfico, la ópera prima de Fernanda Valadez deslumbró en los festivales de Sundance, San Sebastián, Salónica, Morelia y Zúrich, entre otros.

Viernes, 23:00 horas Llodio Concierto de Bulego

Bulego es la banda referente pop de la escena musical vasca actual. En noviembre la banda de Azkoitia hará un parón de más de un año, para descansar y explorar nuevas ideas. Antes del parón, Bulego realizará su primera gira en Estados Unidos, dentro del 'Aldatu Aurretik Tour', visitando ciudades como San Francisco, Bakersfield y Boise. Antes paran en las fiestas de Llodio.

Lugar: Plaza Zumalakarregi.

Sábado | Desde las 12:00 horas Lanciego Fiesta del vino

Lanciego celebra la Fiesta de sus vinos con catas, mesa redonda y degustación popular. A las 12:00 horas, cata comentada de siete vinos de la localidad guiada por las sumilleres Beatriz López y Pilar Cavero (el precio, de 20 euros, incluye entrada a la degustación popular; imprescindible reservar plaza vía WhatsApp en el 629 95 12 10); a las 17:00, la Mesa redonda 'Lanciego brinda al futuro' reflexiona sobre los retos y oportunidades de la viticultura local (entrada gratuita hasta completar aforo); a las 19:30, degustación popular en la plaza con vinos de las bodegas participante (10 euros).

Sábado, 20:00 horas Vitoria | Jardín de Falerina 'Belar sounds': concierto de Viteri

Dentro del ciclo veraniego 'Belar sounds', llega al Jardín de Falerina Viteri, septeto gasteiztarra compuesto por músicos con una larga trayectoria profesional. Su propuesta con reminiscencias del rock sinfónico y una armonía vocal singular nos lleva a vivencias compartidas en un ambiente íntimo y singular al mismo tiempo. El proyecto adopta el apellido de su creador.

Entrada libre.

Sábado, 21:30 horas Vitoria | Plaza Santa María Cine al aire libre: 'Odio el verano'

'Vitoria-Gasteiz. Ciudad de Cine' afronta la recta final de su sexta edición con una doble sesión. El jueves 28 de agosto el público infantil y las familias tendrán una cita desde las 21:00 horas con la película de animación 'Kung Fu Panda 4' en la plaza Zumaia (Lakua). El sábado 30 será el turno de la comedia con 'Odio el verano' desde las 21:30 en la plaza de la Catedral Santa María. Ambas sesiones serán gratuitas y abiertas. En caso de mal tiempo, la proyección, la sesión de la Catedral se trasladará al Pórtico del templo, con entrada libre hasta completar aforo.

Domingo, 19:30 horas Vitoria | Plaza del Machete 'Nena y los Broncos'

'Nena y los Broncos' es un grupo vitoriano de soul-rock rythm&blues formado por músicos de larga experiencia y trayectoria en diferentes bandas locales que nos presentan un repertorio compensado de rock y soul con un toque personal ( Rory Gallager, Wilson Picket, Jimmy Hendrix...). El despliegue vocal de Amaia Cantero y Felix 'Rioja' con una base rítmica sólida formada por el bajo de Sebas Hoces, la batería de Fer Heras y la guitarra poderosa y afilada de 'Anti' hacen de este power quintet una celebración.

Entrada libre.

