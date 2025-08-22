El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mari Carmen Cantón, Teresa Ibáñez, Irati Mateo e Idoia Rebollo.

Ver 4 fotos
Mari Carmen Cantón, Teresa Ibáñez, Irati Mateo e Idoia Rebollo.
Vida social

El Mirador: Aquí nadie da puntada sin hilo

El teatro Ortzai está metido de lleno en su temporada estival con la divertida obra 'Modisto exclusivo para señoras', que llena a diario su mágico espacio de Pintorería

Joseba Fiestras

Joseba Fiestras

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:15

Con el calor del verano hay escenarios que se encienden más por las carcajadas que por el sol. Ortzai lo está petando con una joya ... del vodevil francés, 'Modisto exclusivo para señoras', de Georges Feydeau. Enredos, equívocos y puertas que nunca se cierran del todo se dan cita en esta comedia chispeante, donde los personajes se ven atrapados en una telaraña de malentendidos tan absurda como deliciosa. Iker Ortiz de Zárate retoma el papel que popularizó en la escena gala Pierre Arditi enfocándolo desde un perfil muy diferente. «Es la inspiración y el reto», explica el director de Ortzai, además de recordar que tuvo el placer de ver a su colega interpretando la obra en París, en 2008.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Entre el domingo y el lunes lloverá en Vitoria... más de lo deseable»
  2. 2 Raúl, el vitoriano que murió apuñalado en la ciudad más peligrosa de Colombia
  3. 3

    Patadas al trabajador de una ambulancia y amenazas con una botella rota a dos policías locales en las txosnas de Bilbao
  4. 4 Persigue, navaja en mano, a varias personas junto a la estación de autobuses de Vitoria
  5. 5

    Los vecinos quieren llenar Vitoria de calabacines
  6. 6

    Los toros, otro dolor de cabeza para EH Bildu
  7. 7

    Los jóvenes apenas cubrirán el 20% de las jubilaciones en Euskadi en la próxima década
  8. 8

    Patadas al trabajador de una ambulancia y amenazas con una botella rota a dos policías locales en las txosnas de Bilbao
  9. 9 Empuja a su pareja contra el frigorífico y tira su móvil cuando ella mantenía una videollamada con un amigo
  10. 10 Rozalén vuelve a mostrar su apoyo a Olatz Salvador, Maren y Kai Nakai: «Aquí tienen a una compañera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Mirador: Aquí nadie da puntada sin hilo