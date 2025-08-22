El Mirador: Aquí nadie da puntada sin hilo
El teatro Ortzai está metido de lleno en su temporada estival con la divertida obra 'Modisto exclusivo para señoras', que llena a diario su mágico espacio de Pintorería
Viernes, 22 de agosto 2025, 00:15
Con el calor del verano hay escenarios que se encienden más por las carcajadas que por el sol. Ortzai lo está petando con una joya ... del vodevil francés, 'Modisto exclusivo para señoras', de Georges Feydeau. Enredos, equívocos y puertas que nunca se cierran del todo se dan cita en esta comedia chispeante, donde los personajes se ven atrapados en una telaraña de malentendidos tan absurda como deliciosa. Iker Ortiz de Zárate retoma el papel que popularizó en la escena gala Pierre Arditi enfocándolo desde un perfil muy diferente. «Es la inspiración y el reto», explica el director de Ortzai, además de recordar que tuvo el placer de ver a su colega interpretando la obra en París, en 2008.
Dalton Jáuregui, Irati Mateo, Estíbaliz Domínguez, Eduardo Suso, Idoia Rebollo, Teresa Ibáñez, Carlos Larrea, Mari Carmen Cantón y Paquita Quincoces conforman el reparto del entretenido montaje, en cuya parte técnica colaboran Álvaro Gasco, Marian Rodríguez y Josu Larrea. Todos aguardan impacientes la apertura de puertas, lo mismo que saludan al final de la función a los espectadores que abarrotan la sala a diario. Permanecerá en cartel hasta principios de septiembre.
Entre bastidores y probadores, los secretos nunca quedan bien cosidos. Así lo comprobaron asistentes a la función como Blanca Gómez de Segura, Montse Alonso, Goyo González, Ana Ortiz de Zárate, Álex González, Tanya Zerbian, Unai Ortiz de Orruño, Laura Hernández, Toño, Virginia y Yolanda Maeso, Luisa Aragón, Juan Manuel Barroso y Javier Bejarano. Resulta que 'Modisto exclusivo para señoras' viste este verano con puntadas de risa.
Aplaudieron el buen hacer de Ortzai, que sabe aprovechar al máximo el coqueto escenario que tiene en su sede del Casco Medieval, amantes del teatro como Emilio Maeso, Blanca García, Raquel Rojo, Luis Carlos de la Orden, Sandra Maeso, Rosa Méndez, Javier Orbañanos, Garbiñe Mendizábal, Nuria Amabizka, Kepa Ventura y David Baz, entre otros muchos.
