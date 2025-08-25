El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El fotógrafo Sergi Cámara ha explicado su trabajo a decenas de oyentes. Rafa Gutiérrez

Sergi Cámara: «Somos un país migrante y hay que tener memoria de dónde venimos»

El fotógrafo ha presentado su exposición 'Éxodo', dentro del programa 'Periodismo a pie de cámara', sobre diferentes rutas migratorias

Ania Ibañez

Lunes, 25 de agosto 2025, 15:30

El programa 'Periodismo a pie de cámara' ha comenzado este lunes con la presentación a pie de calle de la exposición 'Éxodo', del fotógrafo Sergi ... Cámara (Barcelona, 1964). Una colección de duras imágenes que recogen el trabajo del catalán durante más de diez años recorriendo distintas fronteras y rutas migratorias en Europa y otros lugares del mundo. Decenas de personas se han congregado para escuchar las explicaciones de Cámara, cuyo objetivo ha retratado las realidades de cientos de migrantes en el Canal de la Mancha, Irún, la ruta de la selva de Darien para acceder a Estados Unidos o la frontera entre Serbia y Hungría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  2. 2

    «Con el centro de refugiados de Arana no tendríamos esta crisis con los malienses»
  3. 3 Un herido en un accidente «grave» entre una moto y un turismo en Zigoitia
  4. 4

    El Ayuntamiento de Vitoria vuelve a sacar a la venta 82 plazas de garaje en Salburua y Zabalgana
  5. 5 Dos ertzainas heridos al ser alcanzado su vehículo por otro cuando señalizaban una avería en la A-1 en Vitoria
  6. 6

    Asesinato en una tienda de golosinas
  7. 7

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  8. 8

    La dieta de las princesas Disney, el peligrosísimo reto viral que engatusa a las adolescentes para adelgazar
  9. 9 Lagrán se cita con San Bartolomé
  10. 10

    Sin relevo para garantizar las pensiones: Euskadi no logra alcanzar los dos cotizantes por jubilado a pesar del récord de empleo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sergi Cámara: «Somos un país migrante y hay que tener memoria de dónde venimos»

Sergi Cámara: «Somos un país migrante y hay que tener memoria de dónde venimos»