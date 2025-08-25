Sergi Cámara: «Somos un país migrante y hay que tener memoria de dónde venimos»

El programa 'Periodismo a pie de cámara' ha comenzado este lunes con la presentación a pie de calle de la exposición 'Éxodo', del fotógrafo Sergi ... Cámara (Barcelona, 1964). Una colección de duras imágenes que recogen el trabajo del catalán durante más de diez años recorriendo distintas fronteras y rutas migratorias en Europa y otros lugares del mundo. Decenas de personas se han congregado para escuchar las explicaciones de Cámara, cuyo objetivo ha retratado las realidades de cientos de migrantes en el Canal de la Mancha, Irún, la ruta de la selva de Darien para acceder a Estados Unidos o la frontera entre Serbia y Hungría.

«Quería mostrar las vulneraciones de derechos humanos que se hacen en nombre del control migratorio», ha recalcado el fotógrafo, que ha hecho una comparativa con los españoles y el reciente periodo vacacional. «Todos hemos podido ir a una agencia y elegir nuestro país de destino, pero para millones de personas no es tan fácil». Algo reflejado en los relatos de Cámara, como las historias que ha vivido en la selva de Darian, donde «ha habido gente que ha muerto ahogada por las crecidas de los ríos, pero también ha habido abusos y violaciones a mujeres y a menores para poder pasar».

Tras un recorrido por las fotos recogidas en la exposición, «una selección del trabajo que llevo haciendo durante años», recalca el fotógrafo, ha invitado a los oyentes a reflexionar. «¿Quién de los aquí presentes no tiene algún familiar que emigró?», ha preguntado, «Somos un país migrante y hay que tener memoria de dónde venimos». «La mayoría de personas vienen a buscar un futuro mejor, sobre todo para sus hijos. Es llevar la semilla y plantarla en la mejor tierra para que tus hijos tengan una vida mejor que tú», ha concluído la presentación.