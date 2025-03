Lluvia de 28 millones en Bilbao en la Lotería Nacional por el Día del Padre: «¡Lo he vendido todo!»

Gabriel Cuesta Sábado, 22 de marzo 2025, 13:52 | Actualizado 14:02h. Comenta Compartir

En plena borrasca Martinho, el agua de la lluvia en Bilbao se ha entremezclado con un chaparrón de millones de euros. «¡Lo he vendido todo! ¡ ... Todo! Estoy emocionadísima». Marta Puerta no se lo podía creer cuando vio el 02769 aparecer como el número agraciado con el primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional del sábado por el Día del Padre. Era suyo. Y lo había vendido íntegro en Bilbao, desde su administración del número 21 de la calle Autonomía. Nada más y nada menos que 28 millones de euros. «Es el mayor premio que he repartido desde que regento la administración. He empezado solo hace cinco años», celebraba completamente emocionada. Eufórica.

La lotera confirma a este periódico que ha vendido todos los décimos. Un total de 15 de esos 28 millones han ido a parar por el premio especial acumulado a un solo décimo, correspondiente a la fracción segunda de la tercera serie. El resto, los otros trece, corresponden a las diez series despachadas, dotadas cada una con 1,3 millones, unos 130.000 euros por décimo. Tal y como muestra el histórico recogido por Loterías y Apuestas del Estado, esta administración despachó un segundo premio del Euromillones en diciembre de 2018, además de un pleno en la Quiniela en 2013 y varios 14 aciertos. Nada tiene que ver con la alegría de este sábado 22 de marzo de 2025. Nunca va a olvidar esta fecha. Noticia relacionada Los resultados de la Lotería Nacional del Día del Padre El segundo premio ha sido el 13209, dotado con 250.000 euros por serie, y ha estado mucho más repartido. Ha ido a parar a Huércal-Overa (Almería), Madrid capital, Elche, Jerez de la Frontera, Linares, Moya (Las Palmas), Las Palmas de Gran Canaria, Gijón, Barberà del Vallès (Barcelona), Cádiz, Haro (La Rioja), Alcalá de Henares, Santa Marta de Tormes (Salamanca), Valencia capital y Paiporta (Valencia). Los reintegros han sido para el 7, 8 y 9. El sorteo se ha celebrado en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples a las 13:00 horas. La emisión consta de diez series de 100.000 billetes, cada una a 150 euros el billete, dividido en décimos de 15 euros. En total, se distribuirán en premios el 70 % de la emisión: 105 millones de euros. Premios Lotería Nacional del sábado - Premio especial: 15 millones de euros a un solo décimo. Cinco cifras, la serie y la fracción. - Primer Premio: 1.300.000 euross a la serie por serie al que acierte las cinco cifras, la serie y la fracción. Serían 130.000 euros al décimo. - Segundo Premio: 250.000 euros por serie al que acierte las cinco cifras, la serie y la fracción. Serían 25.000 euros al décimo. - Cinco extracciones de 4 cifras: cincuenta premios de 3.750 euros por serie. - Quince extracciones de 3 cifras: 1.500 premios de 750 euros por serie. - Dos extracciones de 2 cifras: 2.000 premios de 300 euros por serie. - 2 premios para las aproximaciones de los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio: 24.000 euros a la serie. - 2 premios para las aproximaciones de los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio: 15.325 euros a la serie.

