La Lotería Nacional del sábado riega Bilbao con una lluvia de 28 millones en el sorteo por el Día del Padre: comprobar resultados

Lluvia de millones en Bilbao con la Lotería Nacional del sábado. La administración del número 21 de la calle Autonomía ha rociado con 28 millones a decenas de afortunados jugadores. Nunca olvidará el número 02769, el primer premio del sorteo extraordinario del Día del Padre. Un total de 15 de esos millones han ido a parar por el premio especial acumulado a un solo décimo, correspondiente a la fracción segunda de la tercera serie. El resto, los otros trece millones, corresponden a las diez series, dotadas cada una con 1,3 millones, unos 130.000 euros por décimo.

La propia lotera, Marta Puerta, ha confirmado a este periódico que ha vendido todos los décimos. «¡Lo he vendido todo! ¡Todo! Estoy emocionadísima. Es el mayor premio que he repartido desde que regento la administración. He empezado solo hace cinco años», confesaba muy emocionada. Tal y como muestra el histórico recogido por Loterías y Apuestas del Estado, esta administración despachó un segundo premio del Euromillones en diciembre de 2018, además de un pleno en la Quiniela en 2013 y varios 14 aciertos.

El segundo premio ha sido el 13209, dotado con 250.000 euros por serie, y ha estado mucho más repartido. Ha ido a parar a Huércal-Overa (Almería), Madrid capital, Elche, Jerez de la Frontera, Linares, Moya (Las Palmas), Las Palmas de Gran Canaria, Gijón, Barberà del Vallès (Barcelona), Cádiz, Haro (La Rioja), Alcalá de Henares, Santa Marta de Tormes (Salamanca), Valencia capital y Paiporta (Valencia). Los reintegros han sido para el 7, 8 y 9.

El sorteo se ha celebrado en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples a las 13:00 horas. La emisión consta de diez series de 100.000 billetes, cada una a 150 euros el billete, dividido en décimos de 15 euros. En total, se distribuirán en premios el 70 % de la emisión: 105 millones de euros.

Premios Lotería Nacional del sábado

- Premio especial: 15 millones de euros a un solo décimo. Cinco cifras, la serie y la fracción.

- Primer Premio: 1.300.000 euross a la serie por serie al que acierte las cinco cifras, la serie y la fracción. Serían 130.000 euros al décimo.

- Segundo Premio: 250.000 euros por serie al que acierte las cinco cifras, la serie y la fracción. Serían 25.000 euros al décimo.

- Cinco extracciones de 4 cifras: cincuenta premios de 3.750 euros por serie.

- Quince extracciones de 3 cifras: 1.500 premios de 750 euros por serie.

- Dos extracciones de 2 cifras: 2.000 premios de 300 euros por serie.

- 2 premios para las aproximaciones de los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio: 24.000 euros a la serie.

- 2 premios para las aproximaciones de los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio: 15.325 euros a la serie.

Sorteos de Lotería Nacional

- Sorteo del jueves: Es el más común de todos. Se celebra todos los jueves y tiene un premio especial de 1,2 millones de euros a un único décimo. El resto de primeros premios se llevan 300.000 euros.

- Sorteo del sábado: Su actividad también es anual aunque se susende entre el sorteo extraordinario de Navidad y el sorteo de El Niño. Hay varias modalidades:

- Sorteo lotería Nacional sábado: Es el más común de todos. 3 millones de euros a un único décimo.

- Sorteo Especial: Su periodo es mensual. Todos los meses se celebra un sábado este sorte con premio de 1 millón de euros a la serie, 100.000 euros el décimo.

- Sorteo Extraordinario de El Niño: Se celebra cada 6 de enero y ofrece un Primer Premio de 200.000€ al décimo.

- Sorteo Extraordinario Niños de San Ildefonso: tiene lugar el primer sábado del mes de julio y el primer premio son 200.000€ el décimo.

- Sorteo Extraordinario de Navidad: El más popular, se celebra cada 22 de diciembre y El Gordo son 400.000€ al décimo.

¿Cómo cobrar la Lotería Nacional?

Ante la alegría que supone ser agraciado en un sorteo hay que mantener la mente fría y tenerlo todo preparado para cobrar el boleto. En los premios menores de 2.500 euros se acudirá a la administración correspondiente y en el resto de premios es imprescindible que el acertante lleve el resguardo de la apuesta al banco y presente su DNI. Este tipo de premios están sujetos a identificación y no requieren una cuenta bancaria. El pago puede realizarse por ingreso en cuenta, en metálico, transferencia bancaria o cheque.

¿Y si juego a medias con más personas? En las apuestas con premios igual o superiores a 2.500 euros habrá que ir al banco con el DNI de cada uno para identificarse y poder cobrar el cheque.

Retenciones de Hacienda

Desde el 1 de enero de 2020 están libres de impuestos los premios inferiores o iguales a 40.000 euros. Es decir a partir de 40.0001 euros, Hacienda retendrá un 20% del cobro del resto del montante.

Uno de los consejos para cobrar el premio en caso de ser compartido es acudir al banco ambos ganadores con el décimo en la mano. Este sería un boleto regalado por lo que el banco repartiría el ingreso y solo se pagaría a Hacienda una vez. Si el dinero se regala después de cobrar el premio se deberá abonar el impuesto de donaciones.