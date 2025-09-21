Los tres restaurantes de Bizkaia que buscarán el título a la mejor tortilla de patatas de España

Silvia Osorio Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:34 Comenta Compartir

El próximo 5 de octubre, Alicante acoge el XVIII Campeonato de España de tortilla de patatas. Aspirantes de todo el país se batirán en duelo por hacerse con la mejor. Toca mostrar poderío batiendo huevos y dorando la patata lo suficiente como para conseguir el resultado perfecto. En esta ocasión, Bizkaia estará representada por tres locales que bordan esta receta y que cuentan con experiencia en este tipo de concursos.

El año pasado, el trofeo a la mejor tortilla de patata de España fue a parar a manos de Ramón Rodríguez del restaurante O Cabo, en A Coruña. ¿Qué le tomará el testigo? Expertos del mundo de la gastronomía, entre los que se encuentran los cocineros Quique Dacosta, Senén González o Carme Ruscalleda valorarán las mejores tortillas y, entre ellas, las siguientes propuestas vizcaínas:

Basauri Agirre Lehendakaria, 91. Tortillería 5 Estrellas

Ampliar Egoitz López, en la barra del 5 Estrellas. Jordi Alemany

Egoitz López se ha ganado la fama en este bar de Basauri. El 5 Estrellas elabora a diario cerca de un centenar de tortillas de patata. Vuelan de la barra. El local, pegado al instituto Urbi, al centro de Formación Profesional y al río Ibaizabal, está siempre de bote en bote. Detrás de este ingenio de elaboración artesana de tortillas se encuentra Egoitz López Carrascosa (37), el hijo de la pareja de emigrantes gallegos que en 1979 levantaron la persiana del establecimiento. «Uso patata Kennebec, con huevos Koren o Campomayor. Como tienen distinto calibre, en una tortilla de patatas normal, de las mías, pongo entre 14 y 16 huevos», explicó el hostelero a este periódico en una entrevista de Julián Méndez.

Bilbao Juan Ajuriaguerra, 3. Txintxirri

Ampliar Andoni Ibarguren, del Txintxirri. María de Maintenant

La tortilla de patata del Txintxirri, el conocido local ubicado en el Ensanche bilbaíno, se proclamó ganadora del Campeonato de Euskadi el pasado mes de abril. Este triunfo les aseguró plaza en el Nacional y ahora, Andoni Ibarguren, su artífice, acude a la cita con la idea de ir a por todas. «No hay secreto como tal. La patata que utilizamos es intermedia, no es muy dura pero tampoco muy blanda. Después, usamos unos diez huevos enteros y tres yemas. Y con cebolla siempre. Tenemos claro que vamos a mantener nuestras dos modalidades: la de alegría riojana, que es un poco picante, y la tradicional», contó entonces el hostelero.

Getxo Particular de Club, 2. El Atrio

Ampliar Goizane Bilbao, junto a su compañero de El Atrio. Pedro Urresti

Goizane Bilbao también sabe mucho de premios. El bar El Atrio de Getxo tiene varios en su palmarés. Huevo cuajadito, cebolla y patata crujiente es el truco de la tortilla que elaboran en este establecimiento de Las Arenas y que tanto éxito tiene en el barrio getxotarra. Aunque la tortilla de patata es un plato que parece simple, la hostelera reconoce que esconde detrás una gran cantidad de trabajo, precisión y paciencia. «Lo que diferencia las nuestras de las demás es el tostado de la patata. La clave está en la cocción», señaló en una entrevista a este diario de Johana Gil.

Un certamen con solera

Alicante Gastronómica recuperó en 2021 el prestigioso Campeonato de España de Tortilla de Patatas que organizó Rafael García Santos durante trece exitosas ediciones, en el marco de lomejordelagastronomía.com en San Sebastián y, posteriormente, en Alicante.