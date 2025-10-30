Por qué queremos consumir tantos huevos y proteína: ¿es una moda o es necesaria tanta cantidad?

Silvia Osorio Jueves, 30 de octubre 2025, 12:11 Comenta Compartir

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado la espectacular subida en el precio de los huevos. Los consumidores lo han notado con creces en el bolsillo: comprar una docena cuesta hasta 1 euro más caro que hace seis meses, lo que representa un incremento del 50%. Es el alimento que más ha subido de precio en el último año en Euskadi. Entre las razones se encuentran la gripe aviar o el aumento de la demanda de proteína entre la población.

En los últimos años, numerosos expertos y estudios científicos han desmentido los mitos que han rodeado a los huevos. Un exceso de este alimento tan común en cualquier nevera se relacionaba con un aumento del colesterol. Hoy en día, sin embargo, se considera un producto muy saludable, un superalimento con mayúsculas, en especial por las proteínas de alta calidad que aporta. «Es la proteína natural de mejor calidad biológica que existe. Aporta proteínas de alta calidad, con todos los aminoácidos esenciales, además de grasas saludables, vitaminas del grupo B (como la B12, para ovo lácteo vegetarianos y la biotina), vitamina D, y minerales como el hierro, el zinc y el selenio», señala contundente Natxo Gómez, nutricionista vizcaíno con consulta presencial en Bilbao (Fisioclinics Nutrición).

Hugo Iglesias, dietista y nutricionista vizcaíno que en redes aporta todo tipo de consejos con el nombre de @HugoIglesiasGutiérrez, también considera a los huevos como un alimento «muy completo» con beneficios para la salud avalados por muchas investigaciones. Reducen la presión sanguínea en personas con diabetes, la inflmación, son antioxidantes, disminuyen el riesgo de enfermedad cardiovascular...

Existe una verdadera fiebre por los huevos, una realidad alimentada por el mayor consumo de proteína. Es uno de los tres macronutrientes básicos, junto con la grasa y los carbohidratos, y posiblemente el más importante, ya que es el único que contiene nitrógeno, sin el cual no podemos crecer ni reproducirnos. Las proteínas sirven para desarrollar músculos, fortalecer huesos, producir hormonas... También regulan la digestión y ayudan a combatir enfermedades. Nadie niega su poder, pero el auge de la cultura fitness y de las redes sociales las ha convertido en una especie de 'elixir mágico'.

TikTok o Instagram se han convertido en un escaparate para nutricionistas y especialistas en alimentación que promueven una mayor concienciación de la salud y la vida saludable en general. Según los datos de 'Nexus Avicultura', el consumo de huevos en los hogares españoles ha crecido un 9,2% desde 2019, hasta las 419.659 toneladas. Además, otros alimentos ricos en proteína como la carne y el pescado, y usualmente más caros, también han experimentado una mayor demanda. También bebidas, barritas, galletas, yogures y hasta aguas de colores copan las estanterías de los supermercados en versiones potenciadas con proteínas.

«Mero marketing»

Pero, ¿es una moda o realmente es necesaria tanta proteína para nuestra salud? ¿Qué hay de verdad? Los nutricionistas vizcaínos consultados consideran que las proteínas son una parte necesaria de cualquier dieta equilibrada, pero las cantidades que se están divulgando por redes sociales no son tan necesarias ni la panacea para mantenerse sano. « En mi opinión, se debe a mero marketing. Nos han hecho creer que cuanta ,más proteína mejor. Y, eso no es así. Nos incitan a consumir muchísimos productos con proteína haciéndonos creer que son más saludables, y no es así», señala Natxo Gómez.

Las necesidades del cuerpo siguen siendo las mismas, ahora y hace unos años. Puede ocurrir que, en el caso de aumentar la actividad física, se incrementen ligeramente nuestras demandas de proteína. Iglesias recuerda que «quizás habría que analizar si realmente toda la población debe aumentar la ingesta proteica. Creo que no todos necesitamos ese aporte extra de proteína. La industria nos está bombardeando con gran cantidad de productos con mucha proteína haciéndonos pensar que toda la población los necesita y no es así», advierte el especialista vizcaíno, quien señala, además, la cantidad para la población general, sedentaria. «Con 1 gramo de proteína por kg de peso sería suficiente. Ya luego en deportistas habría que individualizar ver cuánta proteína de más deberíamos comer», apunta.

Entre los alimentos con altas cantidades proteícas se encuentran las legumbres, carnes, pescados, lácteos magros (con poca grasa como: leche, yogures, quesos frescos...). También se puede recurrir a proteína de orígen vegetal como es el seitán, tempeh, tofu...