Todo lo que debes saber sobre los beneficios de los huevos: un superalimento que mantiene a raya el colesterol

El precio de los huevos se ha disparado en las últimas semanas. Una docena cuesta ahora un 25% más. Esta situación ha generado preocupación entre los consumidores, ya que se trata de uno de los alimentos más consumidos y con mayor presencia en el frigorífico de cualquier hogar. Y el bolsillo no está para muchas florituras.

El consumo de huevos ha estado durante años rodeado de mitos que nuevos estudios e investigaciones se han ido encargando de enterrar. Un exceso de este alimento tan común en cualquier nevera se relacionaba con un aumento del colesterol. Sin embargo, a día de hoy, está considerado un superalimento y, de hecho, se recomienda comer uno al día. ¿Cuáles son los beneficios para la salud de los huevos?

Natxo Gómez, dietista-nutricionista vizcaíno especializado en nutrición deportiva y clínica, defiende que «son un excelente alimento en todos los sentidos. Como todo en términos de salud, va a depender de cada uno, pero en sujetos sanos, se ha visto que un huevo al día es inocuo para la salud, resultando incluso beneficioso».

En concreto, señala el experto, la clara es rica en proteína. De hecho, es la proteína natural «de mayor calidad». Y por otro lado, la yema es rica en grasas saludables, vitamina B12 y vitamina D (tan necesaria en poblaciones con poca exposición solar), y en minerales como el selenio y antioxidantes, por lo que ayudan a prevenir algunas enfermedades. «Es un alimento que nos ayuda a mantener una buena estructura muscular, debido a su aporte proteico. Y beneficioso en múltiples funciones de nuestro metabolismo», arguye.

En declaraciones a 'The Guardian', Tracy Parker, dietista de la Fundación Británica del Corazón, asegura, asimisimo, que «a menudo se escuchan mitos sobre alimentos como los huevos y el colesterol». La lipoproteína de baja densidad (LDL) se conoce como «colesterol malo» porque un exceso puede provocar la acumulación de placa en las arterias, lo que aumenta el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular. La lipoproteína de alta densidad (HDL) es el colesterol bueno: ayuda al hígado a metabolizar y reabsorber el LDL en el torrente sanguíneo. Comer huevos es bueno para la salud cardiovascular porque ayudan a mantener un buen nivel de colesterol bueno (HDL) en sangre, por lo que es recomendable para aquellas personas que necesiten prestar atención a este problema.

Los huevos contienen colesterol, pero según la especialista británica, «tienen un impacto mínimo en nuestros niveles de colesterol en sangre, y es más importante reducir la ingesta de grasas saturadas, que sabemos que aumentan el colesterol». La mayoría de las personas pueden disfrutar de estos alimentos como parte de una dieta saludable. «Que los huevos son malos para el colesterol es un mito. Viene de un estudio de los años 80, pero se demostró que dichas conclusiones eran erróneas», apunta Gómez.

Hasta 7 a la semana

Según recuerda el nutricionista vizcaíno, se ha visto que «consumos mayores a siete huevos a la semana no suponen un riesgo para la salud. No influye en el colesterol ni en la salud cardiovascular. Ahora bien, siempre y cuando, no desplacen el consumo de otros alimentos importantes y nuestra alimentación siga siendo variada». La doctora Parker también señala que en su recomendación sobre los huevos «se excluye a quienes padecen hipercolesterolemia familiar, donde el cuerpo produce demasiado colesterol. En ese caso, deben reducir la ingesta de este tipo de alimentos», advierte.

¿Y cómo es mejor comerlos? Es primordial consumirlos cocinados. Nada de comerlos en crudo. En primer lugar, por seguridad alimentaria (intoxicación por salmonella). Y, en segundo lugar, por su mejor digestibilidad. En cuanto a su conservación, ha de ser en lugares refrigerados: «Cuidado con tuppers o platos elaborados hace días». Y a la hora de cocinarlo, se trata de un alimento muy versátil: en tortilla, cocido, pochado... Y se puede comer en cualquier momento del día. «Será saludable siempre y cuando en su elaboración no abusemos del uso de aceite y evitemos las frituras», advierte Gómez.

