El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los huevos se han encarecido más que cualquier otro alimento en Euskadi en los últimos doce meses. Mireya López

Una subida de huevos: ¿por qué se han encarecido tanto?

Es el alimento que más ha subido de precio en el último año en Euskadi a raíz de factores como la gripe aviar o el aumento de la demanda de proteína entre la población

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:20

Comenta

Cualquiera que realice la compra semanal de su hogar en el supermercado se habrá dado cuenta que en los últimos meses, la inflación ha afectado ... de manera importante a los bolsillos de los consumidores. De hecho, según los últimos datos publicados por el INE (correspondientes a septiembre), llenar el carro en Euskadi es, en estos momentos, un 3,4% más caro de lo que suponía hacerlo hace justo un año. El precio de muchos alimentos ha dado pie a ello: la carne de vacuno ha subido un 18,6%, el grupo del café, el cacao y las infusiones otro 15,6%, la carne de ovino se ha encarecido un 7,5%...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón
  3. 3

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  4. 4 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  5. 5 El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga
  6. 6

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  7. 7

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  8. 8

    Bizkaia enfrenta el reto de integrar a decenas de miles de extranjeros para evitar tensiones sociales
  9. 9

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  10. 10

    Argentina reafirma a Milei, que arrasa en las elecciones con el 40,7% de los votos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una subida de huevos: ¿por qué se han encarecido tanto?

Una subida de huevos: ¿por qué se han encarecido tanto?