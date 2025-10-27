Una subida de huevos: ¿por qué se han encarecido tanto?

Cualquiera que realice la compra semanal de su hogar en el supermercado se habrá dado cuenta que en los últimos meses, la inflación ha afectado ... de manera importante a los bolsillos de los consumidores. De hecho, según los últimos datos publicados por el INE (correspondientes a septiembre), llenar el carro en Euskadi es, en estos momentos, un 3,4% más caro de lo que suponía hacerlo hace justo un año. El precio de muchos alimentos ha dado pie a ello: la carne de vacuno ha subido un 18,6%, el grupo del café, el cacao y las infusiones otro 15,6%, la carne de ovino se ha encarecido un 7,5%...

Pero sin lugar a dudas, si existe un alimento que se ha disparado de manera extraordinaria, ese es el huevo. El que es uno de los alimentos básicos y más consumidos por las familias se ha encarecido un 22,7% en el País Vasco. ¿La razón? Una tormenta perfecta que combina tanto factores coyunturales como estructurales.

La principal responsable es la gripe aviar, «que ha obligado al sacrificio de lotes enteros de gallinas ponedoras», explica José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea. Y es que en estos momentos, se registran cerca de cuarenta focos a lo largo del país. En estos casos, el protocolo es estricto: si un solo ejemplar está contagiado, el lote entero se sacrifica. En granjas de Valladolid, donde se registra el mayor número de focos en estos momentos, se han sacrificado cerca de 1,6 millones de gallinas, por ejemplo. Este factor, subraya Corrales, también ha generado «inmovilización de explotaciones y restricciones logísticas».

Pese a que la gripe aviar sea el gran motivo de la subida de precios, también existen otras razones de peso. Una de ellas es el aumento de la demanda de proteína entre la población. Mucho ha tenido que ver en ello la influencia de las redes sociales y, en general, una mayor conciencia sobre la salud y la alimentación saludable, además de que otros alimentos ricos en proteína y usualmente más caros también han experimentado una subida considerable de precios en estos últimos años. Según los datos de 'Nexus Avicultura', el consumo de huevos en los hogares españoles ha crecido un 9,2% desde 2019, hasta las 419.659 toneladas.

En el caso de Euskadi, es la cuarta comunidad donde más se ha encarecido el huevo en estos últimos doce meses, solamente por detrás de Navarra (26,7%), Extremadura (25,1%) y La Rioja (24,7%). Esto se explica, en parte, porque en la comunidad solamente se producen un 3% de los huevos a nivel nacional, muy por detrás de comunidades como Castilla-La Mancha (22 %), Aragón (19 %) o Castilla y León (16 %). Corrales explica que, por tanto, «muchos de los huevos consumidos provienen de otras comunidades y, el precio del transporte se ha encarecido en los últimos años».

Adiós a las jaulas

Corrales también incide en el cambio normativo que impulsó la Comisión Europea en 2021, con el objetivo de eliminar progresivamente el uso de jaulas en la cría de animales en los países del bloque comunitario con el límite en 2027. Una directiva que a pesar de que aún no ha prosperado, está teniendo su efecto con la adaptación de muchas granjas. Pero esta transformación no sale gratis: la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo) estima que requerirá una inversión total de 2.300 millones de euros en España, una cuestión que también está empujando el precio de los huevos para no perder rentabilidad.