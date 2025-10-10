El importante aviso del nutricionista Pablo Ojeda sobre el té matcha

Silvia Osorio Viernes, 10 de octubre 2025, 10:40 Comenta Compartir

El té matcha vive una época dorada. Esta variedad de té verde japonés que está considerada como un 'superalimento', ya que cuenta con beneficios para la salud avalados por estudios científicos. Su popularidad ha aumentado como la espuma. Cada vez se puede pedir en más en cafeterías, restaurantes, estanterías de supermercados y en tiendas especializadas. Un auténtico furor que, incluso, está dejando sin existencias al propio país nipón .

Se trata de una infusión que mejora la memoria, previene el envejecimiento, reduce el riesgo de sufrir enfermedades crónicas y ayuda a combatir el estrés y la ansiedad». Su poder antioxidante se debe a sus polifenoles, aporta Obón-Santacana, casi tan efectivos como la vitamina C, la E, el caroteno y el tocoferol y a las catequinas, que ayudan a neutralizar los radicales libres y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Sin embargo, conviene saber cuál es la forma más efectiva de tomarlo. ¿Cómo conseguir los mejores resultados? El nutricionista Pablo Ojeda, muy conocido por su colaboración en el programa 'Más Vale Tarde' de La Sexta, ha revelado que el té matcha multiplica su acción si se toma con agua.

«Cuando estuve en Japón, se toma mucho. Dentro de los tés es el que más beneficios tiene por sus propiedades antioxidantes, pero a veces hay confusión a la hora de tomarlo. Se debe tomar con agua caliente no hirviendo, a 75 u 80 grados. También se toma con leche. Ya no es un té matcha, es matcha latte, es diferente», afirma durante una de sus colaboraciones en el programa 'Las Mañanas Kiss'. «¿Con leche desnatada qué tal?», le pregunta entonces el presentador al especialista. «Locos hay en todos lados. Preferiblemente con agua», zanja contundente Ojeda.

Trucos para saber si es bueno

Hace cinco años quienes bebían este polvo verde eran pocos y, fundamentalmente, lo tomaban gente que había viajado a Japón o muy amante de las infusiones. Encontrar un local donde lo sirvieran era raro. Hoy lo extraño es el negocio 'moderno' que no lo incluye en su carta.

No obstante, hay que vigilar la calidad de la materia prima para beneficiarse de todas sus propiedades. A las ya mencionadas habría que añadir su «capacidad antiinflamatoria, antidiabética y de modulación de la microbiota intestinal», precisa la dietista-nutricionista. Y de ahí viene también el amplio rango de precios en el mercado. ¿Es mejor el más caro? Hay otras tres cosas que nos dan pistas sobre la calidad. La primera es su sabor amargo: dicen los expertos que en realidad es dulce y fresco, que sabe como a nuez. Y que si esto no es así puede ser porque es malo o porque nos hemos pasado con la cantidad.

El segundo truco para saber que no nos dan gato por liebre es el color. El matcha es muy atractivo por su tonalidad verde, pero desconfíe si es fluorescente o amarillo. Y el tercer filtro que debemos aplicar tiene que ver con la espuma. A la hora de preparar la infusión, es vital batir el polvo con el agua. Se hace con un instrumento especial hecho en bambú. Y debería salir espuma con facilidad. Si pese a estar dándole un buen rato al asunto su presencia es testimonial... mala señal.

