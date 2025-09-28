El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Envasado del polvo que procede de la molienda del tencha. Adobe Stock
Vivir | Consumo

Matchamanía, la moda que está dejando sin té a Japón

Es 'healthy', 'cool'... pero su producción desafía el modelo de consumo

Julia Fernández

Julia Fernández

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:56

«¿Podrían enviarnos 500 kilos de matcha en menos de un mes?». Esta es la pregunta a la que hace meses que Yoko Yakushiji se ... enfrenta cada mañana en su correo electrónico. Fundadora de The Macha House, una empresa radicada en Barcelona que importa y distribuye este producto en toda Europa, su respuesta es siempre la misma: «La mayoría de las veces tengo que rechazar estos pedidos». Y no porque no pueda gestionarlos, sino porque no hay materia prima. «La pasada primavera hubo una gran escasez», cuenta. Desde entonces, debe manejar los encargos con mano izquierda.

