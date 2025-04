Ni azúcar ni sacarina: el edulcorante más saludable según el nutricionista Pablo Ojeda

Silvia Osorio Miércoles, 2 de abril 2025, 12:23 | Actualizado 12:56h. Comenta Compartir

Pablo Ojeda ha manifestado en numerosas ocasiones que el azúcar «es el peor alimento que se puede tomar». El consumo excesivo de azúcar puede resultar muy perjudicial para la salud: no solo puede provocar diabetes, sino que también puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, presión arterial alta, inflamación crónica y enfermedad hepática no alcohólica. La Asociación Médica Mundial (AMM) emitió en 2019 una declaración sobre el consumo de bebidas azucaradas y de azúcares libres. En el documento, la entidad recuerda que un nivel alto de consumo de azúcares libres se asocia con las enfermedades no transmisibles, por su relación con la obesidad y con una mala alimentación.

En una reciente publicación en redes sociales, el conocido nutricionista insiste en los efectos negativos de la ingesta de azúcar, pero también de sacarina, un edulcorante al que muchas personas recurren para endulzar, por ejemplo, el café. El experto, que se ha hecho muy popular a raíz de su colaboración en el programa 'Más Vale Tarde' de La Sexta, también desaconseja su uso.

¿Y qué alternativa ofrece? Ojeda propone la glicina, un edulcorante natural que tiene propiedades importantes. Según explica, se trata de un aminoácido que produce el cuerpo humano de forma natural y que, a diferencia de los edulcorantes artificiales, «no eleva la insulina, protege tu piel y hasta mejora el sueño», explica el experto.

Además, no afecta a la microbiota, como sí ocurre con el azúcar o la sacarina. «Es un ingrediente seguro que tiene beneficios adicionales para tu cuerpo, sin efectos negativos para tu metabolismo. Lo puedes incorporar al té, a un batido, al café...», añade.

Sinónimos engañosos

Ojeda, con más de 166.000 seguidores en Instagram, aborda la problemática del azúcar en numerosas ocasiones. Recientemente, durante su participación en el programa radiofónico, 'Las mañanas Kiss', recordó que los refrescos a menudo pueden llevar los azúcares camuflados con otros sinónimos. «Por ello, si una persona busca la palabra azúcar en la etiqueta de los ingredientes y no la encuentra, puede creer que puede tomar esa bebida sin azúcares».

Pero nada más lejos de la realidad, pues el nutricionista aseguró que existen aproximadamente entre 50-60 nombres diferentes que se utilizan para camuflarlos. «Aunque ponga miel o ponga azúcar integral o ponga azúcar moreno, sigue siendo azúcar», reiteró. Otros términos que pueden leerse como sustitutivos de la palabra azúcar son sacarosa, fructosa, glucosa, jarabe de maíz, jarabe de agave, panela, xilitol o dextrina, entre otros muchos.