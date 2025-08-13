El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aitor Zabalgogeazkoa.
Aitor Zabalgogeazkoa | Coordinador de MSF en Gaza

«Ves el hambre en las caras de la gente de Gaza»

El cooperante, recién llegado de la Franja, dibuja una situación límite marcada por la violencia y la falta de comida: «Se necesita un alto el fuego»

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:44

Aitor Zabalgogeazkoa lleva tres décadas trabajando en todo tipo de emergencias, coordinando a equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) en las situaciones más adversas. Acaba ... de regresar de Gaza, donde ha pasado dos meses al frente de uno de los tres equipos de la ONG internacional en la Franja, el materno-infantil. Llega con el corazón encogido, convencido de que «despúes de 22 meses de campaña militar, la situación está peor que nunca, con la población agotada, falta de esperanza y con miedo a la posible invasión israelí de la ciudad de Gaza».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Preocupación entre los vecinos de Getxo tras los últimos episodios violentos: «Cada vez están más agresivos»
  2. 2

    El Balcón de la Lola reabre tras un mes cerrado por sanción
  3. 3 Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro»
  4. 4 Un periodista de TVE carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»
  5. 5 La aplaudida reflexión sobre los cuerpos en la playa de la nutricionista vasca Gabriela Uriarte
  6. 6

    ¿Por qué llegan a las playas de Noja toneladas y toneladas de algas invasoras?
  7. 7

    Aburto pide evitar los delitos de odio en fiestas: «No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado»
  8. 8

    Investigan a un influencer vasco por hacer acrobacias y lanzarse al agua desde el cargadero de Castro, que está en rehabilitación
  9. 9

    Bizkaia lidera la caída de contratos hosteleros en España: se consume menos y no hay trabajadores
  10. 10 Un británico lleva caminando 27 años para llegar a casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Ves el hambre en las caras de la gente de Gaza»

«Ves el hambre en las caras de la gente de Gaza»