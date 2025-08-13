El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un niño gazatí corre a por la ayuda alimentaria arrojada desde aviones en Deir al-Balah. Reuters

Israel sopesa enviar un emisario a Doha para estudiar con Hamás el canje de rehenes

Los islamistas ya han trasladado a uno de sus líderes a El Cairo para un primer contacto, aunque Netanyahu no aparcará sus planes de ocupación y negocia la apertura en Sudán del Sur de un campamento para los gazatíes

M. Pérez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:10

Israel baraja enviar esta misma semana a Doha a un equipo negociador para abordar de nuevo la posibilidad de un alto el fuego en Gaza ... y la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás. El retormo a una posible mesa de diálogo es consecuencia, especialmente, del esfuerzo de los mediadores árabes que, desde la ruptura de los contactos entre los islamistas y el Estado hebreo en julio, han mantenido la presión sobre las dos partes para que no arrojasen la toalla.

