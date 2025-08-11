El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Anas al-Sharif en una de sus últimas retransmisiones desde Gaza City. AFP

Israel mata a seis periodistas, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera, en Gaza City

Un dron destruyó «premeditamanete» la tienda de campaña donde trabajaban los reporteros, entre ellos Anas al-Sharif a quien el ejército acusaba de pertenecer a Hamás pese a repetidos desmentidos

M. Pérez

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:16

Un bombardeo israelí asesinó en la noche de este domingo a seis periodistas en un campamento situado en los aledaños del hospital de Gaza City. ... En el ataque murieron cuatro reporteros de la cadena Al Jazeera, uno de los cuales, Anas al-Sharif, había sido señalado por el ejército hebreo como militante de Hamás en varias ocasiones. La cadena árabe ha asegurado que las acusaciones eran «inventadas». El pasado julio, el Comité para la Protección de los Periodistas declaró que estaba «profundamente preocupado» por Al-Sharif y que su vida podia correr peligro tras la «campaña de descrédito» de las fuerzas armadas israelíes. El corresponsal había informado repetidamente sobre la hambruna en Gaza.

