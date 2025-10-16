El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del jueves deja 275.000 euros en esta localidad vizcaína
Imagen de la ejecución sumaria de palestinos rivales a Hamás X

Trump advierte a Hamás que matará a sus milicianos si siguen asesinando gente

El presidente de Estados Unidos se cansa de la violencia desatada por los islamistas en la Franja y dice que «eso no estaba en el acuerdo»

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Jerusalén

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:38

Una semana después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, los frentes se le acumulan a Hamás. Mientras los gazatíes tratan ... de rehacer sus vidas sobre los escombros de lo que fueron sus casas, los islamistas trabajan en la recuperación de los cuerpos de los rehenes y lanzan una purga a gran escala contra clanes a los que acusan de haber colaborado con Israel o robar ayuda humanitaria para su reventa. Tras unos primeros días de extrema violencia en las calles, con ejecuciones públicas y asaltos a edificios con armas pesadas, Hamás da por silenciada la batalla interna que deja decenas de muertos y las armas callan. Por ahora.

