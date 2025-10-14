El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Miembros de Hamás patrullan por las calles de Gaza City. Afp

Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes

La milicia ha reunido a unos 7.000 efectivos y tiene el beneplácito de Trump para actuar como policía de la región de forma temporal

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 14 de octubre 2025, 18:44

Comenta

El alto el fuego y la apertura de un proceso de paz no han acabado con el horror en Gaza. Circula en internet el vídeo ... de una ejecución en plena calle. Fue grabado, al parecer, el pasado lunes, justo cuando Donald Trump y un grupo de líderes mundiales anunciaban el final de la guerra. En esas imágenes, varios supuestos milicianos de Hamás disparan contra siete gazatíes arrodillados de espaldas y con los ojos vendados. Sentenciados por «colaborar» con Israel. En estos ajustes de cuentas han fallecido desde el viernes al menos 33 personas, según informa 'The Times of Israel'. En los enfrentamientos con bandas rivales, también han muerto varios miembros de Hamás. Tras dos años de invasión israelí y más de 67.000 fallecidos, la posibilidad de una guerra interna planea sobre los escombros de la Franja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los servicios mínimos por la huelga propalestina afectarán mañana a metro y Bizkaibus todo el día
  2. 2

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte
  3. 3 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  4. 4

    El Gobierno vasco retira la beca a un remero malagueño por no residir en Getxo
  5. 5

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  6. 6

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  7. 7

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  8. 8 El restaurante vizcaíno que es uno de los mejores asadores de España
  9. 9

    Álvaro Núñez: «Ya he pasado el duelo por salir del Athletic, me fui porque no apostaban por mí»
  10. 10

    Dos hermanos llenan de color y alegría el Casco Viejo con su nueva tienda de objetos bonitos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes

Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes