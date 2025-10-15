El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Momento en el que los cadáveres de los últimos rehenes llegan al instituto forense de Tel Aviv. AFP

Hamás incluye a un gazatí anónimo entre los cuerpos de los últimos cuatro rehenes devueltos a Israel

El ejército solo confirma las identidades de Tamir Nimrodi, Uriel Baruch y Eitan Levy e insta a los islamistas a «hacer todos los esfuerzos» para recuperar los restos de los demás cautivos fallecidos

M. Pérez

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:10

Uno de los cuatro últimos cuerpos devueltos por Hamás a Israel no pertenece a un rehén. Así lo desvelan este miércoles los medios hebreos tras ... conocerse el resultado de las autopsias de los restos que fueron entregados durante la noche del martes a la Cruz Roja en un lugar indeterminado de la Franja. Tres de los cadáveres pertenecen al sargento Tamir Nimrodi , de 18 años; Uriel Baruch, de 35, y Eitan Levy, de 53 años. El cuarto sería el de un gazatí que no ha sido identificado.

