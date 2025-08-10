El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante su reunión de urgencia de este domingo en para abordar los nuevos planes militares de Israel en Gaza. Naciones Unidas

La propuesta israelí de ocupar la totalidad de Gaza fractura al Consejo de Seguridad

El respaldo de EE UU choca con la amplia condena a Netanyahu, que alega que su plan es «la mejor forma de acabar con la guerra»

Ivia Ugalde

Ivia Ugalde

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:22

La reunión de urgencia celebrada este domingo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar el nuevo plan militar israelí de ocupar la ... totalidad de Gaza volvió a dejar al descubierto la incapacidad de aunar posiciones. Aunque los mensajes de condena al plan de Benjamín Netanyahu fueron generalizados, Estados Unidos ejerció una vez más de gran valedor. La incendiaria alocución de su embajadora en la ONU, Dorothy Shea, bastó para desbaratar cualquier esperanza de emitir una declaración unánime de sus miembros permanentes que pudiera dar marcha atrás a la operación que espera poner en marcha Tel Aviv «en un plazo bastante breve», según avanzó el primer ministro hebreo en una comparecencia para medios extranjeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  2. 2

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  3. 3

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  4. 4 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  5. 5 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  6. 6

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  7. 7

    Otegi planteó dentro de Bildu abrir el debate sobre la entrada de sus bases en la Ertzaintza
  8. 8

    La batalla de una baracaldesa de 94 años con las aseguradoras del coche que casi acaba con ella
  9. 9 León arde: Casas incendiadas, vías y carreteras cortadas, desalojos y ayuda extra para acabar con ocho grandes incendios
  10. 10 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La propuesta israelí de ocupar la totalidad de Gaza fractura al Consejo de Seguridad

La propuesta israelí de ocupar la totalidad de Gaza fractura al Consejo de Seguridad